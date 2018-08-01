الأربعاء 1 أغسطس 2018 23:46
تركيا تندد بقرار العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد
نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، وتعهدت بالرد على موقف واشنطن الذي وصفته بالعدائي.
وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بالقضية:
- وزارة الخارجية التركية أكدت في بيان (الأربعاء) أن قرار العقوبات الأمريكية سيلحق ضررا كبيرا بجهود إعادة العلاقات بين البلدين.
- الخارجية التركية دعت الحكومة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها الخاطئ.
- جاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.
- المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.
- وزير الخزانة الأنريكي ستيفن منوتشين قال في بيان لاحق تضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية: "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة".
- جاء ذلك بعدما رفضت محكمة تركية الثلاثاء التماس برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه خلال محاكمته بتهم الإرهاب.
- تركيا تتهم برانسون بمساعدة حركة كولن التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري قبل عامين.
- ساندرز ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن برانسون.
- المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قالت (الأربعاء) إن بومبيو يعتزم لقاء نظيره التركي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) هذا الأسبوع في سنغافورة.
المصدر
رويترز