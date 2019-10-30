الأربعاء 30 أكتوبر 2019 20:37
تركيا تقترب من الحصول على المقاتلة الروسية سوخوي 35
نقل موقع ديفينس نيوز عن مسؤولين أتراك أن المباحثات بين أنقرة وموسكو بشأن شراء المقاتلة الروسية المتقدمة سوخوي 35 دخلت مرحلة متقدمة.
التفاصيل
- الموقع نقل عن مسؤول تركي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، أنه "يبدو أن الصفقة أصبحت وشيكة الآن".
- المسؤول أضاف أن الأرقام النهائية قد تتغير خلال عملية التفاوض، إلا أن تركيا قد تشتري سربين من الطائرات، بما يبلغ مجموعه 48 طائرة.
- إذا تم تنفيذ الصفقة فستكون ثاني أكبر صفقة شراء تركية لأنظمة أسلحة روسية، ما يعمق الخلاف المتأجج بين أنقرة وحلف الناتو منذ حصول تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي بعيد المدى من طراز إس 400 في أغسطس/ آب الماضي.
- خبير تركي في صناعة الطيران توقع أن تعرض موسكو الطائرة مقابل ما يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون دولار، قائلا إن "لهذه الصفقة قيمة استراتيجية كبيرة عند الروس، ما يمهد لتقديم سعر تفاضلي وتسهيلات في السداد كما جرى في صفقة إس 400".
- تركيا حصلت على منظومتين من إس 400 مقابل 2.5 مليار دولار.
- ردا على إتمام تركيا صفقة الدفاع الصاروخية إس 400 مع روسيا، أوقفت الولايات المتحدة مشاركة الطيارين الأتراك في التدريب، فضلا عن تعليق شراكة تركيا في برنامج صناعة المقاتلة إف 35، للضغط على أنقرة من أجل التخلي عن الصفقة الروسية، لكن تركيا لم تتراجع عن قرارها.
- الموقع نقل عن مسؤول حكومي تركي قوله إنهم يتوقعون "من شركائنا الروس مساعدتنا بنقل التكنولوجيا للمساعدة في برنامج تصنيع مقاتلة تركية".
المصدر
ديفينس نيوز