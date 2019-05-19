تركيا تفتح 3 معابر أمام اللاجئين الراغبين في قضاء العيد بسوريا

إدارة الهجرة التركية فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا للراغبين في قضاء إجازة العيد ببلدهم الجزيرة مباشر-أرشيف

أعلنت إدارة الهجرة التركية فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا، أمام حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، الراغبين بقضاء إجازة عيد الفطر في بلدهم.

وتوافد عشرات اللاجئين السوريين إلى المعابر الحدودية (باب السلامة، جرابلس، باب الهوى) في أول يوم من افتتاح المعابر. إدارة المعابر التابعة للحكومة السورية المؤقتة نشرت عدة تعليمات لآلية الدخول والخروج. تعليمات معبري باب السلامة وجرابلس: إدارة المعابر الجهة الوحيدة المخولة بنشر وإنشاء روابط الحجز من قبل إدارة الهجرة التركية.

الدخول من تركيا إلى سوريا، يبدأ السبت 18 مايو/أيار، حتى 31 مايو، والعودة تبدأ من 10 يونيو/حزيران المقبل، وحتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

كتابة الاسم والتفاصيل الموجودة على بطاقة الحماية المؤقتة بشكل صحيح.

إدخال بيانات جميع أفراد العائلة بشكل فردي حتى للرضع.

التقيّد بتاريخ الدخول والخروج المحدد أثناء عملية الحجز.

الالتزام بالحجز العائلي والحجز الفردي، واستخراج أذونات سفر من قبل إدارة الهجرة التركية.

ضرورة امتلاك النساء اللواتي يردن اصطحاب أطفالهن دون أزواجهن بوجود تصريح خطي من الزوج وتصديقه من قبل الكاتب العدل (النوتر).

يمنع على الأطفال دون 18 عامًا الدخول بمفردهم إلى سوريا.

اصطحاب كرت اللقاح بالنسبة للأطفال أثناء السفر، لتجنب لقاح الطفل لمرتين، كونه سيتم تلقيح جميع الأطفال دون 15 سنة حين عودتهم من سوريا.

تجنب الحجوزات الوهمية من قبل السماسرة، مما يعرض أصحاب العلاقة للملاحقة القانونية والحرمان من الزيارة.

الدخول والخروج لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة فقط، ولا يشمل حاملي الإقامات والجنسية التركية.

ستقوم ثلاثة معابر حدودية باستقبال اللاجئين السوريين (باب السلامة، جرابلس، باب الهوى). إدارة المعابر الجهة الوحيدة المخولة بنشر وإنشاء روابط الحجز من قبل إدارة الهجرة التركية (الجزيرة مباشر-أرشيف) أليات عمل المعابر: أوضح العميد قاسم القاسم مدير معبر باب السلامة أن المعبر قادر على إدخال بين 1500- 3000 شخص يوميًا.

المعبر يؤمن وسائل النقل بين المعبرين السوري والتركي.

أرشفة بيانات المسافرين إلكترونيًا للعودة إليها في حال فقدان الحجز الورقي.

إيصال المسافرين لأقرب نقطة مواصلات بعد إجرائهم عمليات تسجيل الدخول. زيارات الأهالي: ينتظر عبدالقادر اللاجئ السوري في تركيا إجازة العيد في كل عام ليتمكن من زيارة أهله وأقربائه في سوريا.

عبدالقادر غادر سوريا بحثًا عن مستقبل أفضل لأطفاله بعد تدهور الأوضاع الخدمية (تعليم، رعاية صحية، تأمين الماء والكهرباء...) إضافة لبحثه عن فرص العمل التي باتت شبه معدومة في الداخل السوري.

في حين لا يستطيع باسل زيارة أهله لابتعاد مواعيد الحجز بين الدخول والخروج، خوفًا من فقدان عمله حين العودة.

كثيرون يخشون من زيارة سوريا بسبب الانفلات الأمني، والقصف المتكرر على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا (الجزيرة مباشر) إحصائيات تركية: تسمح تركيا لأكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري بزيارة سوريا خلال إجازتي عيد الفطر والأضحى، والعودة عقب انتهاء مدة الزيارة.

في حين تبقى المعابر مغلقة باقي أيام العام باستثناء الحالات الإنسانية.