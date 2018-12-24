تركيا تعمل على إحالة التحقيق في قضية خاشقجي للأمم المتحدة

وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الإثنين) إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو: أدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات في مؤتمر صحفي في تونس مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي.

تشاووش دعا السعودية لعرض ما توصلت إليه في القضية على المجتمع الدولي.

تركيا تدرك أن إسرائيل تحاول تقسيم المنطقة بما في ذلك العراق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستاء لإحساسه بالفشل في تقسيم سوريا. جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفيمع نظيره التونسي خميس الجهيناوي. خلفيات: الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، قُتل داخل قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تطالب مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية بتحقيق دولي في قضية خاشقجي.

مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع قرارا يؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي.

وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي.

السلطات السعودية وبعد روايات متضاربة قالت إن خاشقجي قتل بعدما تعرّضه للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية.

الرياض ألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.

الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا الشهر الماضي لدورهم في قتل خاشقجي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها.

