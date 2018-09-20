الخميس 20 سبتمبر 2018 14:25
تركيا تعلن 3 قواعد رئيسية لبرنامجها الاقتصادي الجديد
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق اليوم الخميس عن 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي لبلاده، هي التوازن والانضباط والتغيير.
تصريحات ألبيرق جاءت خلال مؤتمر للإعلان عن خطة اقتصادية جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في تركيا.
- أوضح ألبيرق أن البرنامج الاقتصادي الجديد، يهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال العام الجاري، و1.8% خلال العام القادم، و1.9% خلال 2020، و1.7% خلال 2021.
- أكد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
- كشف ألبيرق عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية (نحو 12 مليار دولار) وزيادة الدخل.
أهم ما جاء في كلمة الوزير التركي:
- توقع وصول النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، إذ جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.
- معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، 11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021.
- من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار في 2018 ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليار في 2021.
- يتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار في 2018 وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار في 2019.
- من المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار في 2019.
استثمار في الدواء والطاقة لتقليص عجز المعاملات:
- وزير المالية التركي قال إن بلاده ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.
- أوضح ألبيرق أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي.
- ستراجع تركيا برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.
هبوط الليرة:
- تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس مع إعلان ألبيرق البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط والذي تضمن توقعات مخفضة للنمو.
- سجلت الليرة 6.27 للدولار في الساعة 0856 بتوقيت غرينتش لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة ومقارنة مع 6.2541 في إغلاق أمس الأربعاء.
خلفية:
- تضررت العملة التركية جراء المخاوف من السياسة النقدية، وزادت الضغوط عليها بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن على خلفية محاكمة قس أمريكي في تركيا.
- رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي وحققت العملة مكاسب محدودة منذ ذلك الحين.
المصدر
وكالات
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