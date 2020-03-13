تركيا.. تعقيم آلاف المساجد ووسائل النقل والأماكن العامة للوقاية من كورونا (فيديو)

باشرت السلطات بتعقيم 90 ألف مسجد في عموم البلاد للوقاية من كورونا

بدأت رئاسة الشؤون الدينية التركية بالتعاون مع السلطات المحلية، الخميس، تعقيم المساجد في جميع أنحاء البلاد من أجل تهيئتها لصلاة الجمعة.

وباشرت السلطات بتعقيم 90 ألف مسجد في عموم البلاد للوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالن اتخاذ بلاده سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس كورونا، شملت تعطيل المدارس والجامعات مؤقتا، وإقامة المسابقات الرياضية بدون جمهور حتى نهاية أبريل/نيسان.

بينما أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني سلسلة تدابير احترازية للوقاية من كورونا.

جاء ذلك في تعميم أرسلته الوزارة إلى الولايات كافة، وتضمن تنظيف وتعقيم جميع وسائل النقل العامة والمحطات بشكل دوري على النحو الذي يحدده مجلس العلوم التابع لوزارة الصحة.

كما نص التعميم على تنظيف وتعقيم دوري لجميع الأماكن التي يوجد فيها الناس بكثرة لا سيما الميادين والشوارع ومباني الخدمات ومحطات المترو والأماكن العامة المخصصة للراحة والترفيه وغيرها.

علاوة على ذلك، سيتم تكثيف عمليات جمع القمامة وغيرها في إطار تدابير الوقاية من كورونا.

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة تسجيل إصابة وحيدة بكورونا في تركيا.