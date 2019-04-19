الجمعة 19 أبريل 2019 15:57
تركيا تعتقل عنصري مخابرات إماراتيين تجسسا على رعايا عرب
أوقف الأمن التركي، الجمعة، في إسطنبول رجلي استخبارات يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، حسب وكالة الأناضول.
التفاصيل:
- مصادر لـ"الأناضول" كشفت أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين أول 2018.
- مسؤول تركي كبير قال لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن عنصري المخابرات اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات.
خلفيات:
- موقع ميدل إيست آي كان قد كشف في يناير/كانون الثاني الماضي أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين التقى مسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة.
- الموقع الإخباري البريطاني كشف في تقرير حصري لرئيس تحريره ديفد هيرست، أن الدول الأربع اتفقت على الخطة الدبلوماسية في اجتماع سري عُقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي بحضور عدد من كبار مسؤولي أجهزة استخباراتها، من بينهم كوهين.
المصدر
وكالات