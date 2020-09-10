تركيا
الخميس 10 سبتمبر 2020 19:29

تركيا تطلق بنجاح قذيفة "تَبر" من طائرة مسيّرة(فيديو)

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، عن نجاح أول اختبار لإطلاق قذيفة "تَبر" الموجهة بالليزر، من طائرة مسيرة.

وقال رئيس الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر، إن طائرة "آق صونغور" المسيرة نجحت في إطلاق قذيفة "تَبر" الموجهة بالليزر، وهي من إنتاج شركة روكتسان التركية.

كما أرفق دمير تغريدته بمشاهد مصورة للتجربة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
غضب بعد لوم محقق لضحية اغتصاب جماعي
Thumbnail
تركيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
Thumbnail
عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا
Thumbnail
تحذير جديد: فيروس كورونا قادر على مهاجمة الدماغ
Thumbnail
حوار ليبيا بالمغرب يعلن التوصل لاتفاق "شامل" بشأن تولي المناصب السيادية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له
  2. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  3. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  4. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  5. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد