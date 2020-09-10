الخميس 10 سبتمبر 2020 19:29
تركيا تطلق بنجاح قذيفة "تَبر" من طائرة مسيّرة(فيديو)
أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، عن نجاح أول اختبار لإطلاق قذيفة "تَبر" الموجهة بالليزر، من طائرة مسيرة.
وقال رئيس الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر، إن طائرة "آق صونغور" المسيرة نجحت في إطلاق قذيفة "تَبر" الموجهة بالليزر، وهي من إنتاج شركة روكتسان التركية.
كما أرفق دمير تغريدته بمشاهد مصورة للتجربة.
#TEBER güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı.🚀@roketsan’ın ürettiği TEBER’in #Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 10, 2020
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RRpgWyCqBM
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول