تركيا وألمانيا
الاثنين 5 مارس 2018 20:38

تركيا تطالب ألمانيا باعتقال صالح مسلم وتسليمه لها

القيادي السوري الكردي صالح مسلم
القيادي الكردي السوري صالح مسلم
الأناضول
طلبت تركيا من ألمانيا احتجاز الزعيم الكردي السوري صالح مسلم مؤقتا وتسليمه إليها.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إنه تم إرسال مذكرة اعتقال مؤقتة صادرة عن محكمة تركية بحق صالح، إلى المسؤولين الألمان الجمعة الماضي، لكونه أحد المشتبه بهم في الوقوف وراء هجوم وقع في 2016 بالقرب من محطة قطارات وسط العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً وجرح 349 آخرين.

وأخلت محكمة تشيكية في العاصمة براغ الأسبوع الماضي سبيل مسلم بعد ثلاثة أيام من توقيفه بموجب نشرة حمراء دولية صادرة من تركيا. وقالت أنقرة إنها ستلاحق مسلم أينما ذهب.

وأدرجت الداخلية التركية اسم مسلم في لائحة المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية، أي أكثر من مليون دولار، لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.

وشغل مسلم سابقا منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الكردي الرئيسي هناك، واعتقل في براغ في الأسبوع الماضي بناء على طلب من تركيا. وتعتبر أنقرة الحزب منظمة إرهابية.

وينفي مسلم الاتهامات وقال إنه سيبقى في أراضي الاتحاد الأوربي وسوف يتعاون مع أي إجراءات قانونية.

وبدأت تركيا قبل ستة أسابيع تقريبا عملية عسكرية في شمال سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، عن حدودها الجنوبية.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي يشن هجمات منذ عقود في جنوب شرق تركيا.

المصدر
الأناصول
رويترز
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تركيا
ألمانيا
صالح مسلم
حزب الاتحاد الديمقراطي
حزب العمال الكردستاني
وحدات حماية الشعب الكردي
غصن الزيتون

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