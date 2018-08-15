الأربعاء 15 أغسطس 2018 10:27
تركيا تضاعف الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية
نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر الأربعاء، قرارا رئاسيا ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.
وفيما يلي أحدث التطورات المتعلقة بما يسميه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حربا اقتصادية تشنها الولايات المتحدة على بلاده:
- من بين المنتجات الأمريكية التي طالها رفع نسبة الرسوم الجمركية حسب القرار الموقع من الرئيس التركي: الأرز (50%)، والمشروبات الكحولية (140%)، والتبغ (60%)، والسيارات (120%)، ومستحضرات التجميل (60%).
- كانت المنتجات ذاتها خضعت لزيادة إضافية في الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في 11 يونيو/حزيران 2018.
- فرض الرسوم الجديدة يأتي بعد يوم من دعوة الرئيس التركي إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية.
- في تعليقه على القرار قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده رفعت نسب الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بموجب مبدأ التعامل بالمثل.
- الإجراءات التركية جاءت بعد يوم من تهديد مسؤول في البيت الأبيض بأن بلاده ستفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على أنقرة إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون.
- كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضاعف الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية الجمعة الماضية.
- جاء قرار ترمب بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهمة التورط في دعم حركة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر