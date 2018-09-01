الصراع في سوريا
السبت 1 سبتمبر 2018 09:05

تركيا تصنف هيئة تحرير الشام السورية "منظمة إرهابية"

أبو محمد الجولاني زعيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا"
أبو محمد الجولاني زعيم جبهة تحرير الشام "النصرة سابقا"
الجزيرة
أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر (الجمعة) أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام "منظمة إرهابية".
ما هي "هيئة تحرير الشام"؟
  • هيئة تحرير الشام، تضم عدة فصائل مسلحة تحارب ضد النظام السوري وتضم جبهة "فتح الشام وكانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم القاعدة.
  • هيئة تحرير الشام هي أقوى تحالف للمسلحين في إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة خارج سيطرة النظام السوري.
التوقيت:
  • التصنيف التركي يأتي مع استعداد النظام السوري بدعم روسي كبير لهجوم عسكري على إدلب شمال غربي سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.
تنصيف أممي:
  • الإخطار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية يتطابق مع قرار الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة.
أهمية إدلب:
  • محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر معاقل معارضة النظام السوري.
  • نزح إلى إدلب مئات الآلاف من الفارين من إعادة نظام الأسد إحكام سيطرته على مناطقهم داخل سوريا.
  • يعيش في إدلب نحو ثلاثة ملايين شخص وهي محافظة حدودية مع تركيا.
معركة إدلب:
  • روسيا قالت إن "الحكومة السورية" لها كل الحق في طرد "الإرهابيين" من إدلب.
  • روسيا أشارت إلى أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية.
  • تركيا حذرت الأسبوع الماضي أن الحل العسكري في إدلب سيكون كارثيا.
  • تركيا قالت إن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
سوريا
إدلب
هيئة تحرير الشام
جبهة النصرة
المعارضة المسلحة
تركيا

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