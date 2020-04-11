تركيا
السبت 11 أبريل 2020 21:07

تركيا تصدر سيارات ركاب بـ2.9 مليار دولار خلال 3 أشهر والصادرات لمصر تتضاعف

كشفت تركيا أواخر العام الماضي عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية
الأناضول
صدرت تركيا سيارات ركاب بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ حجم صفقات البيع الخارجية التي أبرمها القطاع، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 7 مليارات دولار، وفق معطيات اتحاد مصدري صناعة السيارات في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وشهد حجم الصادرات في هذا المجال تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وتراجعت صادرات سيارات الركاب 1.15 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبلغت مليارين و906 ملايين دولار.

وتشكل سيارات الركاب 41.5 %، من حجم صادرات قطاع السيارات في تركيا.

وجاءت فرنسا في مقدمة الدول المستوردة للسيارات المصنعة في تركيا، خلال الفترة المذكورة، بـ 412 مليونا و213 ألف دولار، تلتها بريطانيا بـ 294 مليون و673 ألف دولار، وإيطاليا ثالثة بـ 272 مليون و327 ألف دولار.

وشهدت صادرات القطاع إلى مصر زيادة لافتة، في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 215%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 95 مليونا و255 ألف دولار.

يشار إلى أن العديد من الشركات العالمية في قطاع السيارات لها استثمارات في تركيا، بالتعاون مع شركات محلية.

ومن أبرز الماركات التي يتم إنتاج بعض موديلاتها في تركيا، فيات، ورينو وفورد وتويوتا وهوندا وغيرها.

وفي 27 من ديسمبر/كانون الأول 2019، وبحضور رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، كشفت تركيا عن نموذجين أولين لسيارتها المحلية، في ولاية قوجة إيلي.

ومن المتوقع أن تنطلق مرحلة الإنتاج الشامل للسيارة اعتبارا من 2022.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
مصر
صادرات

اقرأ أيضا

Thumbnail
لماذا يبدو تفشي فيروس كورونا في أفريقيا أبطأ من المتوقع؟
Thumbnail
الولايات المتحدة تتصدر وفيات فيروس كورونا عالميا
Thumbnail
كورونا: هل أوبئة القرن 21 أسوأ ما رأته البشرية من أمراض معدية؟
Thumbnail
مصر: الأزهر يفتي بحرمة الإساءة إلى متوفي "كورونا"
Thumbnail
ترمب: تعامل السويد مع فيروس كورونا سيئ ونتيجته كارثية

الأكثر قراءة

  1. لماذا يبدو تفشي فيروس كورونا في أفريقيا أبطأ من المتوقع؟
  2. الولايات المتحدة تتصدر وفيات فيروس كورونا عالميا
  3. كورونا: هل أوبئة القرن 21 أسوأ ما رأته البشرية من أمراض معدية؟
  4. مصر: الأزهر يفتي بحرمة الإساءة إلى متوفي "كورونا"
  5. تركيا تصدر سيارات ركاب بـ2.9 مليار دولار خلال 3 أشهر والصادرات لمصر تتضاعف