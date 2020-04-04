تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. وارتفاع الوفيات إلى 501
وسجلت معظم الإصابات في اسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وكشفت الأرقام التي نشرها قوجة أن 76 شخصا توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 501.
وقال قوجة: "أجرينا فحصا لـ 19 ألفا و664، تم تسجيل 3 آلاف و13 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 23 ألفا و934".
وأكد الوزير "شفاء 302 حالة جديدة لترفع حصيلة المتعافين إلى 786".
وأضا: "أجرينا لغاية اليوم 161 ألفا و380 فحصاً طبياً".
ولفت إلى أن عدد مرضى كورونا الذين يرقدون في العناية المركزة بلغ 1311، بينما بلغ إجمالي عدد المرضى المربوطين بأجهزة تنفس 909.
وفي إطار الإجراءات الرامية لاحتواء الفيروس في تركيا، أغلقت المدارس بينما تم تعليق رحلات الطيران وحظر التجمعات.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، قرار عزل إجباري بحق كل من تبلغ أعمارهم تحت العشرين اعتبارا من منتصف الليل، لكنه لم يعلن عن إغلاق تام يشمل الجميع. كما فرض استخدام الأقنعة الواقية.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.