تركيا
الاثنين 15 يونيو 2020 17:31

تركيا تستكمل إنتاج أول قطار كهربائي محلي الصنع (فيديو)

أعلن وزير النقل والبنى التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، استعداد بلاده لإجراء اختبارات أول قطار كهربائي محلي الصنع، على سكة الحديد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها إسماعيل أوغلو الإثنين، على هامش تفقده مصنع "توفاساش" بولاية صقاريا (شمال غرب)، الذي يتولى تصنيع القطار.

وقال الوزير إن موعد الاختبار الأول للقطار الكهربائي، سيكون في 30 أغسطس/آب المقبل.

ولفت إلى استكمال عملية تصميم وإنتاج القطار الكهربائي المحلي، مبيناً أنه سيدخل الخدمة نهاية العام الحالي.

وأشار إلى استمرار مساعي تركيا لتصنيع القطار السريع المحلّي، مبيناً أن الجهود ستتركز على هذا الهدف عقب الانتهاء من إنتاج القطار الكهربائي المحلي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النموذج الأولي للسيارة المحلية (SUV).

وبعد مراسم التعريف بالسيارة المحلية المقامة في مركز "وداي التكنولوجيا" بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، أشرف أردوغان على قيادة السيارة لأول مرة.

وأعلن مسؤول تركي، الجمعة، الانتهاء من تشييد مصنع انتاج السيارة المحلية عام 2021، على أن ينطلق خط إنتاج السيارة بحلول 2022.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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