تركيا
الجمعة 9 أكتوبر 2020 19:20

تركيا تستعد لإرسال أول قمر صناعي مصغر إلى الفضاء(فيديو)

قالت تركيا إنها تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مصغر إلى الفضاء، يحمل اسم "غريزو ـ 263 إيه/ Grizu- 263A".

وصمم القمر فريق "غريزو - 263"، المكون من طلاب هندسة في جامعة "بولنت أجاويد"، بولاية زونغولداق.

وسلم الفريق القمر المصغر إلى الشركة المكلفة بإطلاقه، إذ سيجري إرساله إلى الفضاء بواسطة صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيطلق القمر من منصة إطلاق قاعدة "كيب كانافيرال" في الولايات المتحدة.

وقالت قائدة الفريق تشاغلا آيتاتش دورسون، إنهم أسسوا الفريق قبل 4 أعوام، وأطلقوا مشروع تطوير القمر الصناعي قبل نحو عامين.

وأضافت أن "القمر المصغر مكعب الشكل، أطوال أبعاده الثلاثة 5 سم، وسلمناه للشركة المكلفة بإطلاقه، بهدف إرساله إلى الفضاء في ديسمبر القادم".

ولفتت أنهم أطلقوا هذا الاسم على الفريق، بسبب حادثة انفجار غريزو "غاز المناجم"، بتاريخ 3 مارس/ آذار 1992 في زونغولداق، التي أسفرت عن وفاة 263 عاملا، لافتة أنهم سيرسلون أسماء العمال إلى الفضاء بواسطة القمر.

وأوضحت دورسون أنه من المخطط أن يدور القمر الصناعي المصغر في مدار أرضي منخفض يبلغ طوله 525 كم، لمدة 4 أعوام و8 أشهر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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