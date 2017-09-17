تركيا وألمانيا
الأحد 17 سبتمبر 2017 00:03

تركيا تستدعي السفير الألماني بسبب تجمع للأكراد

ميركل أثناء اسقبالها أردوغان في قمة العشرين وتأتي القمة وسط خلافات بين تركيا وألمانيا
رويترز - أرشيف
قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا استدعت السفير الألماني لدى أنقرة  السبت للتعبير عن القلق عما قالت إنه تجمع للمسلحين الأكراد في كولونيا.

وتابعت الوزارة "نندد بقيام منظمات إرهابية تمثل امتدادا لحزب العمال الكردستاني بتنظيم تجمع بمدينة كولونيا الألمانية والسماح بدعاية إرهابية. نقلنا رد فعلنا بصيغة قوية لسفير ألمانيا لدى أنقرة الذي استدعي إلى الوزارة".

ويشير البيان فيما يبدو إلى احتجاج نظم في الثالث من سبتمبر أيلول عندما تظاهر نحو 25 ألفا من مؤيدي الأكراد في كولونيا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحمل بعضهم صور زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب منظمة إرهابية وهو محظور في ألمانيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز (578501
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استدعاء السفير

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