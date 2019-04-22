تركيا ترفض الإملاءات الأمريكية بشأن استيرادها النفط الإيراني

جدد "ترمب" تأكيده على خطأ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في توقيع الاتفاق النووي مع إيران، خلال يوليو/ تموز 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016.