تركيا ترفض الإملاءات الأمريكية بشأن استيرادها النفط الإيراني
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كتب على تويتر "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب ولا الإملاءات المتعلقة بطبيعة العلاقات التي نقيمها مع جيراننا".
- تشاووش أوغلو: وقف الولايات المتحدة الإعفاءات من حظر استيراد النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليمي.
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شدد الوزير التركي أن وقف الإعفاء سيضرّ بالشعب الإيراني
The #US decision to end sanctions waivers on #Iran oil imports will not serve regional peace and stability, yet will harm Iranian people. #Turkey rejects unilateral sanctions and impositions on how to conduct relations with neighbors. @StateDept @SecPompeo— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2019
- في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية، لكنها منحت 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وهي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان؛ وسمحت لها باستيراد النفط.
- في وقت سابق الإثنين، أعلن البيت الأبيض عدم تمديد الإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني اعتبارا من مايو/ أيار المقبل.
- الرئيس الأمريكي ترمب كتب على تويتر أن السعودية ودول أوبك ستقوم بتعويض تدفقات النفط الخام، الذي كانت إيران تضخه للأسواق العالمية.
Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2019
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جدد "ترمب" تأكيده على خطأ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في توقيع الاتفاق النووي مع إيران، خلال يوليو/ تموز 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016.
- عقب القرار الأمريكي، قال بيان صادر عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين ويضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية.