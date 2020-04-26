تركيا ترسل طائرة لجلب مواطن مصاب بكورونا من السويد (صورة)
وكانت الطائرة وصلت السويد، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة طلب مساعدة من إبنة المصاب ليلى، التي أوضحت أن مستشفيات السويد رفضت معالجة والدها.
وغادرت طائرة الإسعاف التركية وعلى متنها المريض وثلاثة من أبنائه.
وقالت إبنة المصاب ليلى، إنها شعرت بفخر واعتزاز عندما رأت الطائرة تحط في مطار مالمو لنقل والدها إلى تركيا.
وأوضحت أن المسؤولين الأتراك تواصلوا معها عقب تلقيهم نبأ إصابة والدها بالفيروس ورفض المستشفيات السويدية معالجته.
وتابعت في هذا السياق قائلة "عندما نشرت الأناضول خبر إصابة والدي ورفض المستشفيات السويدية معالجته، تلقينا اتصالات من عشرات المسؤولين الأتراك، وأنا فخورة ببلادي وممتنة لهذا الاهتمام".
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، تخصيص طائرة لجلب المريض، استجابة لطلب ابنته، المساعدة من السلطات التركية.
وقالت ليلى في تغريدة على تويتر "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا".
وأردفت "وبعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي، جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا، أخرجوه من المستشفى وطلبوا منه البقاء في المنزل".
وأرفق قوجة تغريدته بصورة للطائرة التي انطلقت إلى السويد مع الطاقم الطبي.
Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler. pic.twitter.com/y4vUOQMGNl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020
وأضاف قائلا "ليلى العزيزة.. أرسلنا طائرة إسعاف إلى السويد لجلبكم إلى تركيا، شعرنا بالحزن لبعدكم عن بلادنا في هذه الفترة العصيبة، مستشفياتنا وأطباؤنا جاهزون لاستقبال والدك".
#SONDAKİKA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.pic.twitter.com/qTffTtB50O— Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) April 26, 2020
وعقب تلقيها نبأ انطلاق طائرة إسعاف تركية إلى السويد، شكرت ليلى عبر تغريدة، وزير الصحة فخر الدين قوجة والرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلّق على الحادثة الإنسانية، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قائلا "مستشفيات السويد رفضت معالجة مواطننا، وتركيا لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر".
واستطرد قائلا "سنقوم بجلب السيد أمر الله إلى بلادنا بطائرة إسعاف، ونحن فخورون لأننا من مواطني الجمهورية التركية".
إجلاء 60 ألفا حول العالم
وأعلنت تركيا، إجلاء أكثر من 60 ألف مواطن في كافة أنحاء العالم، منذ توقف الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، عبر حسابه على تويتر، مساء السبت.
📌Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2020
📌Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık.
📌57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.#ÜlkemleGururDuyuyorum 🇹🇷 pic.twitter.com/RfZvPESj8m
وأشار إلى أن بلاده أعادت أيضا نحو 20 ألف أجنبي لبلدانهم.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تركيا قدمت الدعم الطبي لـ57 دولة، في إطار مكافحة انتشار كورونا.
ومساء السبت، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع إصابات كورونا إلى 107 آلاف و773، توفي منهم ألفين و706، بينما تعافى 25 ألفا و582.