الخميس 20 يونيو 2019 18:04
تركيا ترسل سفينة تنقيب ثانية إلى شرق المتوسط
قال المدير العام لشركة النفط التركية (تباو) اليوم الخميس إن ثاني سفينة تنقيب تركية ستعمل قبالة شبه جزيرة كارباس في شمال شرق قبرص بهدف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
التفاصيل
- صرح مليح خان بيلجين المدير العام لشركة النفط التركية للصحفيين قبيل مراسم إطلاق سفينة التنقيب التركية "يافوز" أنه من المقرر أن تبدأ السفينة أعمال التنقيب في مطلع يوليو/تموز القادم.
- خلال مراسم انطلاق السفينة من ولاية قوجة إيلي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن أعمال التنقيب التي ستقوم بها سفينة ياووز ستصل إلى عمق 3 آلاف و300 متر في بئر "كارباز -1"، الواقع في خليج غازي ماغوستا، بجمهورية شمال قبرص التركية.
- حول مساعي إدارة جنوب قبرص الرومية للاستئثار بموارد الطاقة في الجزيرة، قال دونماز إنه "لا يمكن للإدارة الرومية أن تتخذ قرارًا، أو حتى أن تكون لها كلمة، في أي شأن يعني الجزيرة برمتها".
- سفينة "يافوز" هي الثانية بعد سفينة "الفاتح"، التي بدأت في 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري "Alanya-1" بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع . "Finike-1"
- تجدر الإشارة أنّ تركيا تؤكد أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.
خلفية
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد الأحد الماضي باستخدام بلاده القوة، في حال التعرض للسفن التركية في البحر الأبيض المتوسط.
- جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية، عن أردوغان، الذي قال إن تركيا "ستحمي بكل ما تمتلك من قوة" سفنها الناشطة في أعمال تنقيب شرق البحر المتوسط.
- وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول: "إذا كان هناك من يرى حتى اليوم عمليات التنقيب عن الطاقة شرق المتوسط كمجرد شجار بسيط على الغاز والنفط، فإنه لا يفهم في هذه الشؤون على الإطلاق".
- وقال: "نحن نواصل وسنواصل عمليات التنقيب في المساحات المخصصة لنا داخل المناطق الاقتصادية الخالصة في مياه شرق المتوسط".
- وبيّن أن تركيا لديها حاليا أربع سفن شرق المتوسط؛ اثنتان للتنقيب واثنتان للحفر، بعد أن كانت تعاني مشاكل كثيرة في السابق بسبب صعوبة استئجار السفن، وهي اليوم تجري عملياتها بسفنها الخاصة.
- وهدد بالقول: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".
المصدر
وكالات
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