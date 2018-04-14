الضربة الأمريكية على سوريا
السبت 14 أبريل 2018 10:31

تركيا ترحب بالضربة العسكرية الثلاثية على سوريا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
رويترز
قالت وزارة الخارجية التركية إن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري، كانت ردًا في محله على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وفي بيان نشرته صباح اليوم السبت، رحّبت الخارجية التركية بالعملية العسكرية التي "ترجمت مشاعر الضمير الإنساني بأسره في مواجهة الهجوم الكيماوي على مدينة دوما، والمُشتبه بقوة في تنفيذه من قبل النظام".

وأكّد البيان أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، تُشكّل جريمة ضد الإنسانية.

وشدّد على أن النظام السوري يمارس الظلم على شعبه بالأسلحة التقليدية والكيماوية منذ أكثر من 7 أعوام، ولديه سجّل ثابت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولفت البيان إلى أن تركيا تولي أهمية بالغة لضمان معاقبة مثل هذه الجرائم وتأسيس آلية لمحاسبة المسؤولين، وذلك من أجل الحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول الخطوات المشتركة التي من شأنها ضمان معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في كلمة متلفزة السبت بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام بشار الأسد.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أكثر من 100 ضربة لسوريا فجر اليوم السبت.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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