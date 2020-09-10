السويد
الخميس 10 سبتمبر 2020 23:44

تركيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية في وقت سابق
مواقع التواصل
أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد متطرفين يمينيين.

وقالت الوزارة في بيان، "ندين الإساءة التي أقدم عليها مجموعة من الهمج العنصريين بإحراق كتابنا المقدس القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وأشادت الخارجية برفض السويد السماح لهؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب للقيام بتظاهرة، واعتبرتها خطوة إيجابية.

واستدركت: "رغم أن الأشخاص المنتمين إلى الحزب العنصري معروفون وأهدافهم معروفة، إلا أننا شاهدنا بقلب يعتصره الحزن كيف لم يتم منع أفعالهم الاستفزازية، ليواصل هؤلاء المرضى الاستفادة من تلك الفرصة".

ولفتت الخارجية التركية إلى انتشار حوادث الإساءة إلى الإسلام في الدول الاسكندنافية خلال السنوات الأخيرة، تحت ستار حرية الصحافة.

وأوضحت أنه ما لم يتم الإيقاف المبكر لأمثال "بريفيك" و"تارانت" من العنصريين، فإن تكرار مثل هذه الأفعال لا مفر منه.

وأردفت: "ننتظر من السلطات السويدية وجميع الدول التي تشهد حوادث عنصرية ومعادية للإسلام، اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة هذا الداء، سواء في إطار المؤسسات الأوروبية أو الوطنية".

وفي وقت سابق، أقدم أعضاء من حزب "سترام كورس" (النهج الحاد) الدنماركي اليميني المتطرف، على حرق نسخة من القرآن الكريم في منطقة "رينكيبي" بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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