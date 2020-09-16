تركيا
الخميس 17 سبتمبر 2020 00:21

تركيا تخطط لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع للفضاء عام 2022

وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو
وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو
الأناضول
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو، عن خطة بلاده لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع بالكامل إلى الفضاء في 2022.

وأوضح في تصريحات، اليوم الأربعاء، في ولاية نيدة جنوبي تركيا، أن الأعمال متواصلة في الوقت الراهن لتصنيع القمر الصناعي التركي "توركسات 6 أي" بجهود محلية ووطنية بشكل كامل، مؤكدًا أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء في 2022.

وأضاف أنهم سيتسلمون القمر الصناعي "توركسات 5 أي" في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيجري إطلاقه إلى الفضاء في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأضاف أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي "توركسات 5 بي" في الربع الثاني من 2021.

وأشار إلى أن بلاده طورت رؤية في غاية الأهمية في قطاع الصناعة بمختلف المجالات سواء في البر، أو الجو، أو البحر أو السكك الحديدية.

وشدد على أن بلاده تعمل جاهدة لتصبح من البلاد المطورة والمصدرة لتكنولوجيا الفضاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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