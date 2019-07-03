الأربعاء 3 يوليو 2019 10:08
تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية
قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن تركيا تستعد بمخزون من قطع غيار مهمة للأسلحة أمريكية الصنع تحسبا لتعرضها لعقوبات من الكونغرس الأمريكي بسبب شرائها لمنظومة الصواريخ الروسية إس-400.
التفاصيل:
- ليس من الواضح متى تم اتخاذ قرار تخزين المزيد من قطع غيار الأسلحة، لكن المسؤولين الأتراك يقولون إن الاستعدادات قد اتخذت تحسباً لقيود الحظر الأمريكية المحتملة.
- قال مسؤولان تركيان مطلعان على استراتيجية بلادهما الدفاعية إن الجيش التركي يقوم بتخزين قطع غيار طائرات إف-16 وغيرها من المعدات العسكرية تحسبا لأي عقوبات أمريكية.
- المسؤولان امتنعا عن تحديد قطع الغيار التي يجري تخزينها أو مكان الشراء أو المدة التي يمكن أن يستمر فيها المخزون.
- المسؤولان أوضحا أن تخزين قطع الغيار يهدف إلى الإشارة إلى أن أنقرة مستعدة بشكل أفضل لتحمل العقوبات الأمريكية أكثر مما كانت عليه عندما فرضت الولايات المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة لتركيا لمدة أربع سنوات عقب استيلاء الجيش التركي على شمال قبرص عام 1974.
- المسؤولان قالا إن تركيا مصممة على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتهدف الى المشاركة في إنتاج الجيل القادم من منظومة صواريخ إس-400.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتسلم صواريخ إس-400 خلال أيام.
عقوبات أمريكية متوقعة:
- يوم الاثنين قال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن أردوغان "يجب أن يختار بين الغرب وروسيا".
- إنجل قال في بيان إن صفقة صواريخ إس-400 "تعرض الناتو وأمننا القومي للخطر. لا يمكن لتركيا تشغيل نظام دفاع جوي روسي متقدم جنبا إلى جنب مع أنظمة حساسة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. يجب أن يعلم الرئيس أردوغان أنه ستكون هناك عواقب".
- تصريحات إنجل تأتي في وقت يدرس فيه مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يسعى إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.
- ينص مشروع القرار على أن صفقات الدفاع التي يمكن أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية تشمل مقاتلات إف-35، ونظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت، ومروحيات شينوك، ومروحيات بلاك هوك، وطائرات إف-16 المقاتلة.
خلفية:
- تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا منذ عام 2018، بعد أن قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، التي تعد منافسة لمنظومة باتريوت أمريكية الصنع.
- تحتج الولايات المتحدة بأن استخدام تركيا، العضو بحلف الناتو، لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 قد يسمح لروسيا بجمع معلومات استخباراتية حاسمة من شأنها أن تضعف حلف الناتو وتهدد المقاتلة الأمريكية إف-35، التي تساهم شركات تركية في تصنيعها.
- من جانبها تقول تركيا إنها توجهت إلى روسيا لشراء منظومتها الصاروخية بهدف معالجة نقاط الضعف في دفاعها الجوي بعد فشلها في إقناع الولايات المتحدة بمشاطرتها تكنولوجيا نظام الدفاع الجوي باتريوت ضمن أي صفقة استحواذ.
- خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان مطلع هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي إن أردوغان عومل بشكل غير عادل من قبل إدارة باراك أوباما التي رفضت طلب تركيا شراء نظام دفاع صاروخي أمريكي.
- ترمب قال إنه رغم أن صفقة إس-400 تمثل "مشكلة"، فإن الولايات المتحدة "تبحث في حلول مختلفة".
- قال مسؤولون أتراك إن بلادهم إذا استبعدت من برنامج تصنيع الطائرة إف-35 فإنها سوف تبحث عن بدائل، من بينها شراء الطائرات الروسية، وإنها ستحاول تطوير طائراتها الحربية وصواريخها الباليستية للاستخدام المحلي والتصدير.
المصدر
الجزيرة مباشر
بلومبرغ
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