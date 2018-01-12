تركيا وأمريكا
الجمعة 12 يناير 2018 18:58

تركيا تحذر مواطنيها من " الاعتقال التعسفي" في أمريكا

الرئيسان التركي والأمريكي
الرئيسان التركي والأمريكي
غيتي-أرشيف
حذرت تركيا مواطنيها من خطر الاعتقال عند السفر للولايات المتحدة، وطالبتهم باتخاذ احتياطاتهم.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن المواطنين الأتراك الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة يواجهون خطر الاعتقال التعسفي وعليهم أن يعيدوا النظر في خططهم للسفر واتخاذ احتياطاتهم إذا قرروا ذلك.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية هذا الشهر مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأمريكية في قضية سببت توترا في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. ووصفت تركيا القضية بأن لها دوافع سياسية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان للتحذير من السفر على موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني أن الولايات المتحدة شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في "الهجمات الإرهابية" والأحداث العنيفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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