تركيا تحذر فرنسا من دعم المليشيات الكردية في سوريا

ماكرون (يمين) متحدثا إلى أردوغان رويترز

حذرت تركيا الثلاثاء فرنسا من دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.



أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو: ليس سرا أن فرنسا تدعم وحدات حماية الشعب" الكردية، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل "ماكرون التقى ممثليهم".

ليست لدينا معلومات بشأن إرسال جنود (فرنسيين) جدد لكنهم يبقون على انتشارهم الحالي.

إذا بقوا من أجل المساهمة في مستقبل سوريا شكرا، لكن إذا كان ذلك لحماية وحدات حماية الشعب، فان ذلك لن يفيدها ولن يفيد التنظيم. القوات الأمريكية كانت تعمل على دعم وحدات حماية الشعب الكردية ـ رويترز الانسحاب الأمريكي: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بانسحاب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا الذين يقاتلون إلى جانب تحالف كردي تهمين عليه وحدات حماية الشعب.

تساهم فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في سوريا، ونشرت باريس مدفعتيها وطائرات بحسب فرانس برس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن أسفه العميق للانسحاب الأمريكي معتبرا أن الحليف يجب أن يكون موثوقا. خلفيات: المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن شدد على أن تركيا تفرق بين الأكراد ومنظمة حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية "الإرهابية".

ترمب قال بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب أردوغان إنه يعول عليه لاجتثاث تنظيم الدولة.

في مؤشر على التحسن الكبير للعلاقات بين البلدين، دعا أردوغان ترمب لزيارة تركيا خلال 2019.

من المقرر أن يزور وفد أميركي هذا الأسبوع تركيا لبحث "سبل تنسيق" الانسحاب الأمريكي.

نشرت تركيا تعزيزات عسكرية جديدة، من وحدات عسكرية ومدافع، على الحدود قبالة الحدود السورية في محافظة كيليس التركية.