تركيا تحتج وتصعد ضد إساءة معاملة منتخبها في أيسلندا (فيديو)

قائد الفريق التركي وجد استقباله شخص يحمل فرشاة مرحاض بدلًا من جهاز التسجيل. مواقع التواصل

قدمت تركيا عبر سفارتها في النرويج، مذكرة احتجاج إلى السلطات الأيسلندية، بسبب سوء معاملة المنتخب الوطني التركي في مطار العاصمة الأيسلندية، ريكيافيك.

ماذا حدث؟ مساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لمواجهة المنتخب الآيسلندي في تصفيات أمم أوربا 2020.

اضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

أجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

خرج اللاعب بوراك يلماظ، القائد الثاني للمنتخب التركي في بث مباشر عبر "إنستغرام" وقال: ما فعلوه بنا هو غير محترم، نحن ننتظر منذ ثلاث ساعات حتى الآن، مازالوا يفتشون الحقائب، فتشوها عدة مرات، لدرجة أنهم أخذوا المستحضرات الخاصة بنا.

تعرض قائد الفريق إيمري بيلوزوجلو لموقف أكثر غرابة بمجرد خروجه من المطار، إذ وجد وسائل الإعلام في استقباله، ومن ضمنهم شخص يحمل فرشاة مرحاض بدلًا من جهاز التسجيل. An Icelandic person showed a toilet brush to Turkish National football team captain Emre Belözoğlu in order to provoke him at the airport before National game. Please prepare news for this international scandal! @TheSun @SPORTBILD @Gazzetta_it @lequipe

pic.twitter.com/4xzHQ6Vw1c — Ersin Sezer (@ErsinnSezer) June 9, 2019 معاملة سيئة أدانت تركيا في مذكرتها الاحتجاجية، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الأيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.

أشارت أنقرة إلى المواقف العدائية التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى أيسلندا.

للتعبير عن استياء أنقرة وتوفير التدابير الأمنية اللازمة للمنتخب الوطني، توجه السفير التركي في النرويج فاضلي تشورامان إلى أيسلندا.

الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك حمل السلطات الأيسلندية مسؤولية سوء المعاملة التي حظي بها المنتخب التركي.

جليك أدان في تغريدة على حسابه في تويتر "بشدة" السلطات الأيسلندية، مبينا أن ما جرى لا يليق بالروح الرياضية.

جليك تابع "على السلطات الأيسلندية الاعتذار عن هذا التصرف البدائي، وعليها أن تقدم على خطوات من شأنها التراجع عن هذا الخطأ". المنتخب التركي لدى وصوله مطار العاصمة الأيسلندية، ريكيافيك الرئاسة التركية تدين رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أكد أن المعاملة السيئة تجاه المنتخب التركي في أيسلندا، لا يتوافق مع الأخلاق الرياضية واللباقة الدبلوماسية.

ألطون أدان في تغريدة على حسابه في تويتر، كافة المسؤولين عن التصرف المسيئ للمنتخب التركي في مطار العاصمة الأيسلندية، ريكيافيك.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عبر عن رفض بلاده التام لتصرفات السلطات الأيسلندية.

على حسابه في تويتر، غرد قالن "إن أنقرة ستقوم بما يلزم تجاه الإساءة لأعضاء المنتخب التركي، وإن الإجراءات اللازمة بدأت فعليا".

قالن لفت إلى أن تركيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب منتخبها الكروي، وتقدم الدعم اللازم لأعضاء الفريق.

قالن تابع قائلا "منتخبنا الوطني لكرة القدم سيقدم أفضل رد لهذه المعاملة السيئة في الملعب غدا الثلاثاء". Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır.



Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır.



En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 10, 2019 وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو أدان سوء المعاملة التي حظي بها منتخب بلاده لكرة القدم، في مطار العاصمة الأيسلندية، من قبل إداريي المطار وشرطته.

أوغلو أوضح أن المعاملة السيئة للمنتخب التركي لا يمكن قبولها من الناحية الدبلوماسية والإنسانية، مؤكدا أن بلاده ستقوم بما يلزم تجاه المعاملة السيئة التي تمثلت في إطالة مدة التحقق من جوازات السفر والتفتيش الدقيق للاعبين. خلفيات: المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضية، انتصارا مفاجئا بهدفين دون رد على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.