تركيا
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 00:05

تركيا تتهم الأكراد بإطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
اتهمت تركيا الاثنين القوات الكردية بتعمد إطلاق سراح معتقلي "تنظيم الدولة" المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض السورية الحدودية.
التفاصيل
  • مسؤول تركي كبير في الحكومة: وحدات حماية الشعب الكردية "أطلقت سراح سجناء تنظيم الدولة لنشر الفوضى في المنطقة".
  • وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "يوجد سجن واحد فقط لتنظيم الدولة في منطقة عملياتنا، وقد رأينا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد أخلته".
  • أكار: توجد صور وأفلام تكشف ذلك.    
  • وكانت حكومات غربية عبرت عن قلقها من أن تؤدي عملية تركيا ضد القوات الكردية في شمال سوريا إلى فرار مسلحي تنظيم الدولة من مراكز الاعتقال في المنطقة.
  • وأعلنت القوات الكردية الأحد أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة فروا من مخيم في عين عيسى بسبب القصف التركي وأن خمسة مسلحين فروا من سجن آخر الجمعة.
  • ولكن أقاربهم في فرنسا قالوا لوكالة فرانس برس إن حراس المخيم الأكراد أجبروا النساء والأطفال على الخروج من المخيم.
  • وذكرت والدة امرأة عمرها 24 عاما محتجزة في المخيم مع طفلها منذ 18 شهرا "اليوم (الأحد) فتح الحراس الأكراد الأبواب للنساء الأجنبيات وطلبوا منهن مغادرة المخيم".
  • وفي وقت سابق انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير "المضللة" بأن الهجوم التركي ضد القوات الكردية أتاح فرار مسلحي تنظيم الدولة.
  • أردوغان: "هذه معلومات مضللة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة أو الغرب".
ترمب يؤكد
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: القوات التي يقودها الأكراد ربما تطلق عمدا سراح مسلحين محتجزين من تنظيم الدولة لدفع القوات الأمريكية إلى العودة للمنطقة.
  • ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر: الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل.
  • ترمب: من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوربية التي ينحدر منها الكثيرون احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة.
  • وبدأ الهجوم التركي بعد قرار ترمب سحب القوات الأمريكية الباقية في شمال سوريا وقوامها ألف جندي، في خطوة أدانها منتقدون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء.
  • وهدد ترمب في التغريدات التي نشرها صباح اليوم الإثنين "بعقوبات كبيرة" على تركيا.
  • وأعلنت إدارة ترمب يوم الجمعة أنها ستعد عقوبات على تركيا، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يجري إخطار البنوك.
  • لكن ترمب وإدارته لم يقدما تفاصيل عن العقوبات المحتملة أو ما الذي يجعلها تدخل حيز التطبيق.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تركيا
القوات الكردية
دونالد ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب يفرض عقوبات على تركيا "قريبا".. ما هي؟
Thumbnail
قيس في قصر ليلى.. هل استعادت ثورة تونس بوصلتها؟

الأكثر قراءة

  1. ترمب يفرض عقوبات على تركيا "قريبا".. ما هي؟
  2. تركيا تتهم الأكراد بإطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة
  3. قيس في قصر ليلى.. هل استعادت ثورة تونس بوصلتها؟
  4. هدف حمدي فتحي يحفظ ماء وجه الفراعنة أمام بوتسوانا
  5. اليمن: الإمارات تسلم مواقع في عدن إلى قوات سعودية