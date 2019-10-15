الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 00:05
تركيا تتهم الأكراد بإطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة
اتهمت تركيا الاثنين القوات الكردية بتعمد إطلاق سراح معتقلي "تنظيم الدولة" المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض السورية الحدودية.
التفاصيل
- مسؤول تركي كبير في الحكومة: وحدات حماية الشعب الكردية "أطلقت سراح سجناء تنظيم الدولة لنشر الفوضى في المنطقة".
- وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "يوجد سجن واحد فقط لتنظيم الدولة في منطقة عملياتنا، وقد رأينا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد أخلته".
- أكار: توجد صور وأفلام تكشف ذلك.
- وكانت حكومات غربية عبرت عن قلقها من أن تؤدي عملية تركيا ضد القوات الكردية في شمال سوريا إلى فرار مسلحي تنظيم الدولة من مراكز الاعتقال في المنطقة.
- وأعلنت القوات الكردية الأحد أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة فروا من مخيم في عين عيسى بسبب القصف التركي وأن خمسة مسلحين فروا من سجن آخر الجمعة.
- ولكن أقاربهم في فرنسا قالوا لوكالة فرانس برس إن حراس المخيم الأكراد أجبروا النساء والأطفال على الخروج من المخيم.
- وذكرت والدة امرأة عمرها 24 عاما محتجزة في المخيم مع طفلها منذ 18 شهرا "اليوم (الأحد) فتح الحراس الأكراد الأبواب للنساء الأجنبيات وطلبوا منهن مغادرة المخيم".
- وفي وقت سابق انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير "المضللة" بأن الهجوم التركي ضد القوات الكردية أتاح فرار مسلحي تنظيم الدولة.
- أردوغان: "هذه معلومات مضللة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة أو الغرب".
ترمب يؤكد
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: القوات التي يقودها الأكراد ربما تطلق عمدا سراح مسلحين محتجزين من تنظيم الدولة لدفع القوات الأمريكية إلى العودة للمنطقة.
- ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر: الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل.
- ترمب: من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوربية التي ينحدر منها الكثيرون احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة.
- وبدأ الهجوم التركي بعد قرار ترمب سحب القوات الأمريكية الباقية في شمال سوريا وقوامها ألف جندي، في خطوة أدانها منتقدون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء.
- وهدد ترمب في التغريدات التي نشرها صباح اليوم الإثنين "بعقوبات كبيرة" على تركيا.
- وأعلنت إدارة ترمب يوم الجمعة أنها ستعد عقوبات على تركيا، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يجري إخطار البنوك.
- لكن ترمب وإدارته لم يقدما تفاصيل عن العقوبات المحتملة أو ما الذي يجعلها تدخل حيز التطبيق.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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