تركيا تبحث مع الأمم المتحدة تدويل التحقيق في مقتل خاشقجي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو غيتي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن تركيا تجري محادثات مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتلوح أنقرة بتدويل التحقيق في قضية اغتيال خاشقجي وتعلل ذلك بعدم تعاون الرياض. وكانت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي. مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تصريحات أوغلو: بدأت المطالبات بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بشأن هذا الأمر.

نأمل بحق ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمسؤولين عن القتل. تصريحات رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال، أمس الإثنين، إن من مصلحة المجتمع الدولي تحقيق العدالة في قضية خاشقجي بموجب القانون الدولي.

ألطون: رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير برفض المملكة تسليم المشتبه بهم أمرٌ "محبط للغاية"، ويُثبت صدق مَن يتهمون الرياض بالتستر على الجريمة.

ألطون أشار في بيان، إلى أنه من الواضح أن القنصل السعودي في إسطنبول شريك في الجريمة، مؤكداً أن السلطات التركية لم تلحظ إلا مؤشرات قليلة جدا مِن المدعي العام السعودي على نية الرياض الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي. خلفية: جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. الكاتب السعودي جمال خاشقجي بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، أعلنت مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من محمد بن سلمان.

ترمب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.

أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويتهمونه بالتورط في مقتل خاشقجي الذي كان يعيش في واشنطن ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

أعضاء بارزون في الكونغرس قالوا إن إفادة مديرة وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" تؤكد لهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متواطئ في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

السعودية تنكر أي صلة لولي العهد بالجريمة لكنها أقرت بمقتل خاشقجي داخل القنصلية وتقطيع جثته إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، وذلك بعدما قدمت عدة تفسيرات متضاربة حول اختفائه.