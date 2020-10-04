تركيا
الأحد 4 أكتوبر 2020 17:29

تركيا.. بيع 155 ألف عقار للأجانب في 5 أعوام

يمكن الحصول على الجنسية في حالة إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية قيمته 500 ألف دولار
رويترز
سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزل، بينها 154 ألفا و871 للأجانب.

ونشرت هيئة الإحصاء التركية، معطيات حول مبيعات العقارات بالبلاد بين سبتمبر/ أيلول 2015 وأغسطس/ آب 2020، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان الذي يحل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتحققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة 2015-2020، في عام 2017 بواقع مليون و409 آلاف و314،.

وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع مليون و199 ألفا و715 خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ 720 ألفا و124، ثم ولاية إزمير بـ412 ألفا و588، وأنطاليا 313 ألفا و735، وبورصة 265 ألفا و715.

كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب، حيث بيعت في المدينة ما نسبته 39.8% من إجمالي 154 ألفا و871 من مبيعات المنازل في عموم البلاد.

وبلغت مبيعات العقارات للأجانب في إسطنبول 61 ألفا و734، تبعتها ولاية أنطاليا بـ 32 ألفا و61، ثم بورصة بـ 8 آلاف و904، ويالوفا بـ 6 آلاف و813، والعاصمة أنقرة بـ 7 آلاف و856، وصقاريا بـ 4 آلاف و769.

وتصدر العراقيون بقية الجنسيات الأجنبية في شراء العقارات بتركيا، بواقع 30 ألفا و209 خلال الفترة نفسها.

وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ 15 ألفا و83، ثم السعوديون بـ 13 ألفا و296، والروس بـ 11 ألفا و228، والكويتيون بـ 10 آلاف و137.

طريق إلى الجنسية
تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب (رويترز)

وبحسب تعديلات تمت على قانون الجنسية التركية، فإن الأجنبي أصبح بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

كما يمكن الحصول على الجنسية في حالة إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية قيمته 500 ألف دولار.

كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان أصحاب المشاريع التي تؤمن فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية.

وبموجب هذه التعديلات فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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عقارات
جنسية
اسطنبول

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