تركيا
الأحد 14 يونيو 2020 13:33

تركيا.. بطريك الأرمن يدعو لفتح "آيا صوفيا" للعبادة

بطريك الارمن في تركيا سحق مشعليان
الأناضول
دعا بطريرك الأرمن في تركيا، سحق مشعليان، أمس السبت، إلى فتح متحف آيا صوفيا للعبادة، وتحويله إلى رمز للسلام الإنساني.

وقال مشعليان، في تغريدة عبر تويتر "تم بناء آيا صوفيا بإنفاق ثروة وبجهود 10 آلاف عامل. على مدار 1500 عام شهد آيا صوفيا عمليات ترميم لا تحصى، جميع جهود وقف السلطان الفاتح، كانت تهدف للحفاظ على آيا صوفيا مكاناً خاصاً بالعبادة وليس متحفا، فلتفتح آيا صوفيا للعبادة".

وتابع "أعتقد أنه سيكون مناسبا لفطرة المكان رؤية صفوف المؤمنين وهم يسجدون في احترام وخشوع، بدل السياح الفضوليين المندفعين من مكان لآخر من أجل التقاط الصور".

وطالب بتخصيص مكان داخل آيا صوفيا لعبادة المسيحيين، حتى يكون رمزا للسلام الإنساني.

وتداول نشطاء وسائل الواصل الاجتماعي مضمون تغريدة البطريك.

والخميس، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن مسألة متحف آيا صوفيا هي قضية سيادة وطنية وليس قضية دولية على الإطلاق، تعليقا على موضوع افتتاحها للعبادة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
آيا صوفيا
عبادة

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