تركيا
الجمعة 21 أبريل 2017 12:22

تركيا بصدد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400
منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400
الجزيرة
قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق (الجمعة) إن محادثات تركيا مع روسيا بشأن شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-400 بلغت "المراحل النهائية" رغم أن هذا لا يعني توقيع اتفاق على الفور.

وقال إشيق إن دول حلف شمال الأطلسي لم تقدم عرضا مناسبا من الناحية المالية لنظام دفاعي بديل.

وألغت تركيا العضو بالحلف في 2015 مناقصة بقيمة 3.4 مليار دولار على نظام دفاع صاروخي طويل المدى تم منحها بشكل مؤقت للصين.

وذكرت تركيا عندئذ أنها ستدرس تطوير نظام صاروخي محليا لكنها غيرت موقفها في وقت لاحق.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تركيا تحتاج لنظام دفاع صاروخي لكن دول حلف الأطلسي لم تقدم عرضا مناسبا من الناحية المالية".

وأضاف قائلا "العمل على (صفقة) إس-400 بلغ مرحلة نهائية. لكن ذلك لا يعني توقيع اتفاق صباح غد".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
وزير الدفاع التركي فكري إيشيك
منظومة إس-400
دفاع جوي
روسيا
حلف الناتو

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