تركيا والولايات المتحدة
الجمعة 15 نوفمبر 2019 23:58

تركيا: بدء العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي "إس400" و"إف35"

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والأمريكي دونالد ترمب
(أرشيفية) غيتي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارا من الجمعة؛ للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

التفاصيل
  • كشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع.
  • قال: "الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ عملا، حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم".
  • أوضح أن العمل سيتم على المستوى الثنائي بين البلدين، وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
  • صرح بأنه يمكن استخدام "إس-400" بشكل مستقل دون دمجه في النظام الدفاعي لـ"الناتو".
  • أشار إلى أن الوفد التركي ذهب إلى واشنطن حاملا رؤية واضحة، وأنه قدّم هناك أطروحات تركيا بشكل صريح جدا.
  • بيّن قالن أن اللقاء تناول قضايا هامة، ومن بينها المنطقة الآمنة بسوريا.
  • أكّد أن ترمب سأل أردوغان بشكل مفصل عن عدد اللاجئين بتركيا، والذين يمكن عودتهم، والأماكن التي سيعودون إليها، وقال إن على أوربا مساعدة تركيا، فهي لا تساعدها بما فيه الكفاية.
  • اعتبر أن رؤية ترمب لهذا الأمر وإفصاحه عنه يعد من الأعمدة الرئيسية للقاء.
  • قالن أكّد أن الرئيسين اتفقا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع مع حلف "الناتو".
  • تابع: "الرئيس أردوغان سيطرح هذا الموضوع بالفعل خلال قمة الناتو (ديسمبر/كانون الأول المقبل)، ونقل هذه الفكرة الرئيسية إلى قمة الناتو بعد التفاهم مع ترمب، يعد من النتائج المهمة لهذه الزيارة".
  • أوضح متحدث الرئاسة التركية أنه لم يتم حل جميع المشاكل، لكن هذه عبارة عن مرحلة، ومن المهم إداراتها بشكل جيد.
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
الولايات المتحدة
أردوغان
ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
العراق.. إصابة 21 محتجا في انفجارات ببغداد وذي قار
Thumbnail
الأمم المتحدة تجدد تفويض الأونروا والسلطة الفلسطينية تصف القرار بالتاريخي

الأكثر قراءة

  1. العراق.. إصابة 21 محتجا في انفجارات ببغداد وذي قار
  2. تركيا: بدء العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي "إس400" و"إف35"
  3. الأمم المتحدة تجدد تفويض الأونروا والسلطة الفلسطينية تصف القرار بالتاريخي
  4. البيت الأبيض ينشر نص مكالمة أخرى بين ترمب والرئيس الأوكراني
  5. السعودية: السجن 32 عامًا بحق 5 مسؤولين أدينوا بالفساد