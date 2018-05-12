تركيا
السبت 12 مايو 2018 00:35

تركيا: انطلاق مشروع تصنيع أول طائرة حربية محلية الصنع

علم تركيا
أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش/ تاي"، أن أول طائرة حربية محلية الصنع، ستجرى طلعتها التجريبية الأولى في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فخر الدين أوزتورك، رئيس الإدارة الاستراتيجية والتكنولوجية للشركة (الجمعة) في مؤتمر عن "البحث والتطوير في المجال الجوي وتوطينه"، نظمته جامعة "بارطين" شمالي البلاد.

وقال أوزتورك: "إن مشروع تصنيع أول طائرة حربية محلية الصنع بدأ بالفعل، ومن المخطط أن تجرى طلعاتها التجريبية الأولى في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023".

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ القوات المسلحة التركية في استخدام المقاتلة المذكورة في الفترة ما بين الأعوام 2028 إلى 2030.

كما أشار أنه تم الانتهاء من صنع هيكل أول قمر صناعي محلي، وستبدأ اختباراته قريباً.

وأشاد أوزتورك بالنجاحات الأخرى للشركة في هذا المجال، من ضمنها تصنيع مروحية "أتاك" الهجومية، والصواريخ المحلية، مؤكداً على أهمية برامج البحث والتطوير من أجل تحقيق مثل هذه الإنجازات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تركيا
صناعات حربية
طائرة حربية
تصنيع محلي تركي
شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية
فخر الدين أوزتورك

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