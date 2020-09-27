فيروس كورونا
الأحد 27 سبتمبر 2020 14:12

تركيا: انتهاء مرحلة تجارب لقاحين لفيروس كورونا

طبيب يجري تجارب متعلقة بلقاح لفيروس كورونا في جامعة كوجايلي التركية
طبيب يجري تجارب متعلقة بلقاح لفيروس كورونا في جامعة كوجايلي التركية
رويترز
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده أحرزت تقدما في دراسات تطوير لقاح لفيروس كورونا، وانتهت من تجارب لقاحين على الحيوانات.

وأفاد ورانك أن "تركيا بدأت في جني ثمار دراسات ايجاد لقاح كورونا، وانتهت مرحلة التجارب على الحيوانات للقاحين".

وأضاف ورانك "قدمنا ​​طلبا لوزارة الصحة التركية، وبعد التقييم اللازم واعتماد المنشآت ذات الصلة بالإنتاج التجريبي لهذه اللقاحات، نريد بدء التجارب على الإنسان".

وتابع " بدأنا العمل على إيجاد لقاح قبل أن يدخل الفيروس إلى تركيا، وكانت أول مرحلة هي تأسيس منصة بقيادة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك)"

وأوضح: "في ظل هذه المنصة، استمرت دراسات تطوير اللقاحات والأدوية بشكل مكثف، بدأنا في جني ثمار دراساتنا، إذ تمكن علماؤنا من إنتاج دواء "فافيبيرافير" (Favipiravir) المضاد للفيروسات الذي تنتجه حاليا شركة أدوية تركية".

وختم بالقول: "الدراسات مستمرة بشكل مكثف للغاية، آمل أن نحصل على نتائج مهمة فيما يتعلق بكل من اللقاح والدواء في الفترة القادمة".

وفي يونيو/حزيران الماضي قال وارناك، إن العلماء الأتراك تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" المستخدم بفعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وحتى مساء السبت، بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا، 274 ألفا و514، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و929، والإصابات 312 ألفا و966.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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