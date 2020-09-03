الخميس 3 سبتمبر 2020 10:44
تركيا.. الطائرة المسيّرة "أكسونغر" تحلق لمدة 49 ساعة متواصلة (فيديو)
أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، أن طائرتها المسيرة "أكسونغر" أجرت بنجاح تحليقا لمدة 49 ساعة متواصلة.
وكشفت الشركة في تغريدة لها، الأربعاء، آخر التطورات المتعلقة بالطائرة المسيرة.
وأوضحت أن الطائرة أجرت رحلتها التجريبية التاسعة والخمسين، وحلقت بإجمالها 230 ساعة.
وأضافت أن "أكسونغر" حلقت خلال رحلتها التجريبية الأخيرة لمدة 49 ساعة متواصلة.
وقالت الشركة إن الطائرة رسمت العلم التركي في السماء خلال تحليقها الأخير على ارتفاع 20 ألف قدم.
وطائرة "أكسونغر" مزودة بمحركين وتتميز بقدرة نقل حمولة كبيرة على ارتفاع متوسط، وتهدف لأداء مهام طويلة المدى في ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم.
المصدر
الأناضول