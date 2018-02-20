تركيا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 22:20

تركيا: إخصاء للمتورطين في الاعتداء الجنسي على الأطفال

علم تركيا
أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول إمكانية إجراء عملية إخصاء إجباري للمتورطين في ارتكاب جرائم اعتداء جنسي على الأطفال.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء (الثلاثاء) عن غول قوله إن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن إجراء إخصاء كيميائي للمتورطين في هذه الجرائم، بناء على قرار من المحكمة.

ودون أن يشير إلى تفاصيل، ذكر جول أنه من المنتظر أن يتم بحث هذا الموضوع " في غضون أيام قليلة".

كانت الأسابيع الماضية شهدت وقوع جرائم انتهاك جنسي خطيرة للأطفال في تركيا، كان آخرها اعتداء رجل/28 عاما/ على طفل دون الخامسة أثناء حفل زفاف في مدينة أضنة جنوبي البلاد.

وحسب ما ذكرته وكالة (الأناضول)، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف (الثلاثاء) أمام صحفيين أتراك، جريمة الانتهاك الجنسي بحق الأطفال بأنها لا يمكن الصفح عنها، وأعلن عن عقوبات مشددة لمرتكبي الجرائم الجنسية.

وتابع أردوغان أن الحكومة تدرس فرض عقوبات على الخيانة الزوجية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
الاعتداء الجنسي على الأطفال
إخصاء كيميائي
عقوبات
الأطفال
أردوغان

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