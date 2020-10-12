تركيا
الاثنين 12 أكتوبر 2020 19:40

تركيا: أرمينيا ستدفع الثمن وندعم أذربيجان حتى تحرير أراضيها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
تويتر
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن "أرمينيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تحترم القانون الدولي".

وصرح أكار للصحفيين، اليوم الإثنين، عقب مشاركته في افتتاح العام الدراسي الجديد للأكاديمية العسكرية في أنقرة، أن أرمينيا ستدفع الثمن يوما ما أمام التاريخ والقانون الدولي لاستهدافها المدنيين في أذربيجان.

وأكد أن تركيا تتابع من كثب التطورات في أذربيجان، مشيرا إلى أن قوات أرمينيا هاجمت "مناطق مدنية بشكل وحشي وتواصل هجماتها منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "هذا ليس بجديد، أرمينيا اعتادت دائما أن تتصرف بعدوانية، والدعم المقدم لها يحثها على ذلك ".

ودعا وزير الدفاع التركي في مكالمة هاتفية، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أرمينيا إلى وقف هجماتها على المناطق السكنية والانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية إن أكار أوضح أن باكو لن تنتظر 30 عاما إضافية من أجل الحل، مشيرا إلى أن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان في العملية التي بدأتها لتحرير أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، الإثنين، إن الجيش تمكن من صد هجمات شنتها القوات الأرمينية ودمر 3 طائرات من دون طيار، ودبابة من طراز تي-72 و 3 صواريخ غراد عائدة للقوات الأرمينية، وحيّد العديد من الجنود.

وقال مسؤولون من أصول أرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ، الاثنين، إن 51 جنديا آخرين قتلوا في القتال مع أذربيجان، ليرتفع مجمل القتلى العسكريين في الإقليم إلى 480 منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين.

المصدر
وكالات

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