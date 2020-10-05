أذربيجان وأرمينيا
الاثنين 5 أكتوبر 2020 13:53

تركيا: أذربيجان سيطرت على 22 منطقة خلال المعارك الأخيرة مع أرمينيا (فيديو)

متظاهرون يلوحون بأعلام أذربيجان خلال مظاهرة احتفالا بانتصارات أذربيجان
رويترز
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحرير الجيش الأذري 22 منطقة سكنية حتى اليوم من سيطرة أرمينيا والقوات الانفصالية التابعة لها.

وأفاد بيان للوزارة الإثنين نقلا عن مصادر أمنية أذرية، أن مدينة جبرائيل الاستراتجية بإقليم كاراباخ في مقدمة تلك المناطق.

وأشار البيان إلى تحرير كل من المناطق والقرى: قره هان بيلي ومهديلي وقويجاك وتشاقرلي وبيوك مرجانلي ومحموتلو وغيرها من القرى.

ونشرت وزارة الدفاع الأذرية فيديو لما قالت إنه لسيطرة الجيش الأذري على إحدى القرى بعد معارك مع القوات الأرمينية.

علييف يشترط

وأعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، أمس الأحد، شروط بلاده لوقف عملياتها العسكرية ضد أرمينيا في إقليم كاراباخ.

وقال علييف إن أذربيجان تشترط من أجل وقف عملياتها العسكرية في إقليم كاراباخ، انسحاب الجيش الأرميني من أراضيها.

وأضاف "إلى جانب إعلان نيكول باشينيان (رئيس الوزراء الأرميني)، اعترافه بوحدة الأراضي الأذرية، واعتذاره من للشعب الأذري، واعترافه بأن كاراباخ ليست أرضا أرمينية.

كما اشترط علييف أن يحدد باشينيان، موعد انسحاب القوات الأرمينية من كاراباخ.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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أذربيجان
تحرير
عمليات عسكرية

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