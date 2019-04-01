تركيا:المعارضة تتقدم في إسطنبول والحسم بعد فحص الاعتراضات

أنصار حزب العدالة والتنمية التركي رويترز

كشفت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية بعد فرز91 في المئة من الصناديق عن تقدم تحالف العدالة والتنمية الحاكم في نحو 40 محافظة من أصل 81 لكنه خسر أنقرة وإزمير لصالح المعارضة

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب "العدالة والتنمية" فاز بـ 56% في نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت، أمس الأحد، إذ خسر مرشح الحزب رئاسة بلدية أنقرة، فيما يتقدم مرشح المعارضة في إسطنبول وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات. تقدم المعارضة في إسطنبول: أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، نتائج الانتخابات المحلية غير النهائية لبلدية إسطنبول بعد فرز 31 ألفًا و102 صندوقًا انتخابيا.

أوضح غوفن، في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حصل على 4 ملايين و159 ألفًا و650 صوتًا مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و131 ألفًا و761 صوتًا.

أشار غوفن إلى تواصل مرحلة الاعتراض على نتائج الانتخابات.

لفت غوفن إلى أنه تم حتى الآن فرز 31 ألفًا و102 صندوقًا انتخابيًا في إسطنبول، ولا يزال 84 صندوقًا لم تفرز بسبب الاعتراض. مرشح حزب الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو (رويترز) تصريحات يلدريم: الهيئة العليا للانتخابات ستكون لها الكلمة الفصل وفقاً للمعطيات التي تحصل عليها.

المرشح الذي سيستلم وثيقة الرئاسة من لجنة الانتخابات سيكون رئيسا لبلدية إسطنبول.

القرار الأخير لسكان إسطنبول فهم الذين أدلوا بأصواتهم ونكن كل الاحترام لإرادتهم.

نتائج الانتخابات تقدير من الشعب التركي لنا، ونعتزّ بهذا التقدير. ملصق انتخابي يحمل صورة بن علي يلدريم المرشح لمنصب رئيس البلدية في إسطنبول وبجواره أردوغان (رويترز) ردود الفعل: أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حزبه "العدالة والتنمية" فاز بـ 56% في نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه يعتزم الطعن على الأصوات الباطلة والمخالفات المسجلة في أنقرة.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال إن النتائج النهائية ستُعلن في أقرب وقت دون تحديد موعد لذلك.

قال أردوغان إن نتائج الانتخابات المحلية تظهر أن من دعاهم الأشقاء الأكراد لم يسلموا إرادتهم للمنظمة الإرهابية.

أضاف أردوغان، في كلمة في إسطنبول، أن التحالف الحاكم خسر بلديات وكسب أخرى وأن هذا من مقتضيات الديمقراطية، مؤكدا أن حزبه يرضى بتقدير الشعب.

في تعليق له على النتائج الأولية للانتخابات البلدية، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلشدار أوغلو إن ما سماه الربيع سيحل على إسطنبول كما حل على أنقرة أيضا، وإن حزبه حقق نجاحا على الرغم من جميع ما تعرض له وفق تعبيره.

أضاف كلشدار أوغلو أنه لا يصف هذه النتيجة بالفوز بل هي نجاح لأن الفوز يحقق ضد الأعداء حسب تعبيره.

أشار إلى أن الاقتصاد سيكون على رأس جدول أعمال تركيا عقب الانتخابات معتبرا أن الاقتصاد يشكل معضلة كبيرة بالنسبة لتركيا.

من جهته قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، إنه يجب احترام النتيجة التي صدرت عن صناديق الاقتراع.

أكد زعيم حزب الحركة القومية أن الشعب التركي هو من فاز في هذه الانتخابات البلدية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسطنبول تنتظر الحسم: النتائج الأولية أظهرت تقدم "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية في نحو 41 محافظة من أصل 81، إلا أنه خسر العاصمة أنقرة لصالح المعارضة، بينما احتدم التنافس على بلدية إسطنبول.

بلدية إسطنبول شهدت منافسة محتدمة بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري".

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري في بلدية إسطنبول، قال للصحفيين إن البيانات الصادرة من حزبه تظهر أنه فاز بفارق نحو 28 ألف صوت، بينما قال أحد قادة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول إن مرشح الحزب بن علي يلدريم فاز بفارق 4000 صوت.

مرشّح المعارضة أعلن فجر اليوم فوزه برئاسة بلدية إسطنبول وذلك بعيد ساعات على إعلان منافسه، مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم، فوزه في هذه المعركة التي أظهرت نتائجها الأولية أن الفارق ضئيل للغاية بين الرجلين.

رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية، كان قد أعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي جرت الأحد.

يلدريم قال أمام أنصاره "لقد فزنا بالانتخابات في إسطنبول. نشكر سكان إسطنبول على التفويض الذي منحونا إيّاه"، وذلك بعدما أظهرت نتائج فرز 98% من الأصوات حصوله على 48,71% من الأصوات مقابل 48,65% لمنافسه، بحسب نتائج رسمية أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وفقًا لهذه النتائج يكون الفارق بين يلدريم وإمام أوغلو أقل من خمسة آلاف صوت في مدينة يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

تركيا لم تشهد انتخابات حامية كهذه منذ سنوات عديدة، على الرغم من أن الظروف الميدانية للحملة الانتخابية كانت إلى حد كبير لمصلحة حزب العدالة والتنمية الذي حظي بتغطية إعلامية ساحقة.

وكالة الأناضول ذكرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت الأحد، بلغت 83.99%، بينما بلغ عدد الأصوات "الباطلة" مليونًا و395 ألفا و233 صوتًا، ما يقدر بنسبة 3.2%.

الشارع السياسي في تركيا يترقب إعادة فحص "لأصوات التي تم تسجيلها على أنها "باطلة" في الانتخابات المحلية، بمدن إسطنبول، وأنقرة، وإغادير، وذلك بعد الطعن عليها أمام الهيئة العليا للانتخابات.

الشارع التركي يحبس أنفاسه في انتظار النتائج النهائية لهذه الانتخابات المحلية التي تجرى في البلاد بعد التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وإثر أزمة اقتصادية هوت بالليرة التركية.

الليرة التركية تراجعت 1.2% مقابل الدولار في المعاملات المبكرة اليوم الإثنين بعد انتخابات البلدية.