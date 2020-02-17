ترحموا على الملك عبد الله.. غضب في السعودية بعد رفع أسعار الوقود
وكانت شركة النفط السعودية أرامكو قد أعلنت عن رفع أسعار بنزين 91 و95 ابتداءً من أمس الأحد، بحيث يكون سعر النوع الأول 1.55 ريالًا والثاني بقيمة 2.11 ريالًا لكل لتر.
وأضافت الشركة أنه ابتداءً من الشهر الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلًا من ربع سنوية.
وأعرب مغردون عن خيبة أملهم من القرار الجديد وغير المبرر، مستذكرين أسعار البنزين في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
أرامكو ترفع اسعار البنزين.. لماذا؟ وكل الدول خفضته بما فيها الأردن https://t.co/wNNvDOXWlL— د.علي التواتي القرشي (@alitawati) February 15, 2020
وقارن المغردون بين الأسعار في عهد الملك عبد الله والعهد الحالي، واستنكروا سياسة أرامكو التدريجية في رفع الأسعار وقرارها بمراجعتها شهريًا.
واستعرض ناشطون كيف ترفع أرامكو الأسعار تحت غطاء "التصحيح" منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 حين كانت أسعار بنزين 91 بقيمة 0:45 وبنزين 95 بقيمة 0:60 ريالًا.
واستغرب المغردون سياسة رفع الأسعار للبنزين بالسعودية في الوقت الذي تتعمد فيه دول عدة تخفيض الأسعار، رغم أنها ليست نفطية وليس لديها اقتصاد بقوة اقتصاد المملكة.
العزآء لـ اجيال لم تراك ، رحم الله الملك عبدالله من كان همه الاول والاخير راحة شعبه 💔🚶🏻♂️— عبدالله آل راشد (@7lipr) February 15, 2020
#البنزين pic.twitter.com/QzzuQ1iIDa
pic.twitter.com/rkvjcKdYSj#الضفدع_المغلي https://t.co/nhagUtcpYd— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) February 15, 2020
سعر البنزين عندنا في ارتفاع وفي امريكا في انخفاض مستمر حتى اصبح سعر البزين مقارب لسعرنا سعر اللتر عندهم ٢.٧٧— هباش (@m5m00sh) February 16, 2020
ترامب حلبنا وابسط شعبه بانخفاض سعر البنزين وبالوظائف وكله على حسابنا وحنا نسمع شيلة هذا السعودي فوق فوق من الطبلجية #البنزين pic.twitter.com/rMiyU1ta3l
#البنزين #اسعار_البنزين— عبادي (@iii__0) February 15, 2020
عندماكان سعرالنفط 10دولار
والديـون الحـكومية مرتـفعه
أقترح وزيـر على المـلك عبدالله رفع الدعم فرفض!
رحمك الله يابو متعب💔💔 pic.twitter.com/6Q7rqjIC0u
اهنيكم على اختيار الألفاظ— سعد البقمي (@00D) February 15, 2020
بدال ماتقولون #أرامكو تعلن عن رفع سعر #البنزين قلتوا تعلن تصحيح #أسعار_البنزين 😂👍
#ارتفاع_اسعار_البنزين
#البنزين— عبدالمجيد. (@1993mjd1) February 15, 2020
تعال و شوف بعيونك وش الي صاير فينا
جروح القلب يبكونك وش السبه تبكينا 💔😭 pic.twitter.com/kTZCIQgjbR
#البنزين— عبدالله بن محمد (@amah5523) February 15, 2020
رفع اسعار البنزين ارامكوا الله لايوفقها
وزارة العدل ايقاف خدمات الصمعاني جعله يموت
وزارة العمل عدم وجود وظائف الله ياخذه
وعلى هاالحال
ولاة الامر لايعلمون الله يحفظهم.
#البنزين نذكر انك قلت مرة :— Saeed Alghamdi (@SAEEDG99) February 15, 2020
دامكم انتم بخير ..
مثلكم انا بخير ..
رحت عنّا وراح الخير معاك رحمة الله عليك..🙏🏻 pic.twitter.com/8IjBA3Lwih
ديسمبر 2015— Mosho موشو 🇳🇿 (@Mosho_NZ) February 15, 2020
لتر #بنزين 91 = 0.45
لتر #بنزين 95 = 0.60
فبراير 2020
لتر #بنزين 91 = 1.55
لتر #بنزين 95 = 2.11
في 4 سنوات وشهرين
ارتفاع بنزين 91 بنسبة 345%
ارتفاع بنزين 95 بنسبة 352%
ثلاث أضعاف ونص
يعني لو كنت تعبي ب57 الحين تعبي ب200 ريال
هل نفعكم التطبيل؟#البنزين
رحمك الله يااطهر ملك مشيت على الارض😢💔 #البنزين pic.twitter.com/gEZ429qHYc— مـحـتـرم🍂 (@sll_l5) February 15, 2020
#البنزين العزآء لـ اجيال لم تراك ، رحم الله الملك عبدالله من كان همه الاول والاخير راحة شعبه 💔🚶🏻♂️— عويزي (@asrtyh09) February 15, 2020
#البنزين pic.twitter.com/cWFRn1WY6r
برأيي ان هالتغييرات ماجات الا لتحسين الاقتصاد من خلال تقليل دعم اسعار الطاقة تدريجيًا وهالتذبذب الطفيف في اسعار #البنزين اللي ماتعدى كم هلله ماجاء الا بمقدار مدروس بحيث.. pic.twitter.com/e0ndvAruLx— عامر العتيبي (@3amer_54) February 15, 2020
ياملا الجنه البارد— حمد الصبيح (@hamaddhaferi) February 15, 2020
اذكر كانو معي عمال من تركيا بالشغل قالو اول مره نشوف لتر البانزين ارخص من لتر الماي
الله يرحممك يابو متعب
#البنزين pic.twitter.com/8Fy5mmRwZY