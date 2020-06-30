تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)

تأتي تصريحات السيسي بعد يوم واحد من دعوة مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات بشأن سد النهضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وأثيوبيا مقاطع فيديو تظهر استحواذ كل من البلدين على مياه النيل في محاولة لرفض تهديدات كلا الطرفين.

المقاطع التمثيلية من الجانب الإثيوبي على موقع تيك توك، أيدت حرمان مصر من المياه بفعل سد النهضة، بينما رد المصريون عليها بتهديدات عسكرية.

وواجهت المقاطع انتقادات من كلا الطرفين المصري والإثيوبي وظهرت مقاطع تحاكيها بتوزيع عادل للمياه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وفيما يلي تصنيف المقاطع إلى 3 فئات: واحدة تهاجم مصر، وأخرى تدعو إلى عدم العنصرية، وثالثة تبرز ردود المصريين على الإثيوبيين.

(1) مقاطع تهاجم مصر:

(2) دعوات لعدم العنصرية:

@user1240276258536 اخوان في الإسلام قبل كل شي... كلنا مع بعض.... ♬ الجوكر - ebrhimmanks00

(3) ردود المصريين:

بنت مصرية مسحت بالولية المهبوشة الارض بدون ولا حرف ولا كلمة شوفوا الفديو 😂😂😂😂#سد_النهضة pic.twitter.com/9Zkzj3kwnk — تحيا مصر (@shimaa3060) June 28, 2020

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن بلاده قدمت مسودة قرار للمناقشة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة يتفق مع نتائج اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية، مع اقتراب موعد ملء السد الإثيوبي الشهر المقبل إن على المجلس أن ينظر لهذه القضية بجدية لتجنّب زعزعة المنطقة المضطربة أصلا.

وأشار شكري إلى أن سد النهضة مهم لتنمية إثيوبيا وشعبها لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديدا يحيق بملايين المصريين والسودانيين إذا قررت أديس أبابا ملأه بشكل أحادي ومن دون اتفاق.

في المقابل حذر المندوب الإثيوبي لدى مجلس الأمن الدولي تاي أسقي سيلاسي من أن قبول المجلس مناقشة قضية سد النهضة يزيد من المخاطر ويدفع نحو المزيد من تصلب المواقف

وزير الخارجية المصري، سامح شكري

ودعا سيلاسي مجلس الأمن الدولي إلى عدم "تضخيم جوانب الخلاف" بما يهدد بمزيد من تعميقه وتقويض ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.

ودعا مجلس الأمن الدولي، مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الحوار فيما بينهم من أجل إيجاد حل للنزاع الخاص بسد النهضة.