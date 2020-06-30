الثلاثاء 30 يونيو 2020 13:35
تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وأثيوبيا مقاطع فيديو تظهر استحواذ كل من البلدين على مياه النيل في محاولة لرفض تهديدات كلا الطرفين.
المقاطع التمثيلية من الجانب الإثيوبي على موقع تيك توك، أيدت حرمان مصر من المياه بفعل سد النهضة، بينما رد المصريون عليها بتهديدات عسكرية.
وواجهت المقاطع انتقادات من كلا الطرفين المصري والإثيوبي وظهرت مقاطع تحاكيها بتوزيع عادل للمياه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
وفيما يلي تصنيف المقاطع إلى 3 فئات: واحدة تهاجم مصر، وأخرى تدعو إلى عدم العنصرية، وثالثة تبرز ردود المصريين على الإثيوبيين.
(1) مقاطع تهاجم مصر:
@aymenita
♬ original sound - aymenita
@mohmedsiddig999
##السودان ##مصر ##ethiopia ##جنوبيه ##اكسبلوررررر ##سد_النهضه ##sudan ##egypt ##اثيوبيا♬ الصوت الأصلي - mohmedsiddig999
@mafi214
##habeshatiktok ##etiyopiantiktok♬ original sound - yohan108
@nahalnahalloo
Ethiopia & Egypt♬ original sound - nahalnahalloo
(2) دعوات لعدم العنصرية:
@konas..11
اتمنى الرساله وصلت ##سودانيز_تيك_توك_سودانين ##كوناس ##foryourpage ##foryou ##تيك_توك_جدة ##pouvoir4power ##putworldiny6p♬ original sound - yohan108
@abubakerosman41
كلنا واحد نخلي التفرقه ايد بي ايد نجدع بعيد ##اثيوبيا##مصر##السودان##سد_النهضه♬ الجوكر - ebrhimmanks00
@hemaalmasri1
كلنا واحد وبنكمل بعض.. 🇪🇬🇸🇩🇪🇹♬ الجوكر - ebrhimmanks00
@user1240276258536
اخوان في الإسلام قبل كل شي... كلنا مع بعض....♬ الجوكر - ebrhimmanks00
@hemaalmasri1
كلنا واحد.. بي احترامك تجبر الأخر يحترمك🇪🇬🇸🇩🇪🇹❤️♬ الجوكر - ebrhimmanks00
@ahmedseid8
##duet with @aymenita♬ original sound - aymenita
(3) ردود المصريين:
بنت مصرية مسحت بالولية المهبوشة الارض بدون ولا حرف ولا كلمة شوفوا الفديو 😂😂😂😂#سد_النهضة pic.twitter.com/9Zkzj3kwnk— تحيا مصر (@shimaa3060) June 28, 2020
@ahmedouda96
##الدمج مع @mohamedsiddig62 الضحك بيجري ورايا يا جدعان مش قادر 🙄🤷♂️ #ا#ثيوبيا #م#صر #ا#لاهلي #ا#لاهلي_فوق_الجميع #ا#كسبلور #ا#كسبلورر_فولو #f#oryou♬ الصوت الأصلي - ahmedouda96
@gme2653
##ابن_الخولي ##الميمون ##الواسطى ##بني_سويف ##تيك_توك_مصر ##تيك_توك_الطائف ##السعودية♬ original sound - yohan108
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن بلاده قدمت مسودة قرار للمناقشة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة يتفق مع نتائج اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي.
وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية، مع اقتراب موعد ملء السد الإثيوبي الشهر المقبل إن على المجلس أن ينظر لهذه القضية بجدية لتجنّب زعزعة المنطقة المضطربة أصلا.
#هاشتاج..— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 29, 2020
جلسة #مجلس_الأمن حول #سد_النهضة تثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي@ajmhashtag pic.twitter.com/wqorzXqPGz
وأشار شكري إلى أن سد النهضة مهم لتنمية إثيوبيا وشعبها لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديدا يحيق بملايين المصريين والسودانيين إذا قررت أديس أبابا ملأه بشكل أحادي ومن دون اتفاق.
في المقابل حذر المندوب الإثيوبي لدى مجلس الأمن الدولي تاي أسقي سيلاسي من أن قبول المجلس مناقشة قضية سد النهضة يزيد من المخاطر ويدفع نحو المزيد من تصلب المواقف
ودعا سيلاسي مجلس الأمن الدولي إلى عدم "تضخيم جوانب الخلاف" بما يهدد بمزيد من تعميقه وتقويض ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.
ودعا مجلس الأمن الدولي، مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الحوار فيما بينهم من أجل إيجاد حل للنزاع الخاص بسد النهضة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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