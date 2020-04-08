فيروس كورونا
الأربعاء 8 أبريل 2020 22:41

تراجع جديد مشجع لأعداد وفيات كورونا في إيطاليا

تفاؤل حذر في إيطاليا مع انخفاض أعداد الوفيات جراء كورونا
تفاؤل حذر في إيطاليا مع انخفاض أعداد الوفيات جراء كورونا
غيتي
سجلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا في العالم من وباء كوفيد-19، الاربعاء أرقاما جديدة مشجعة مع تراجع في 24 ساعة لعدد الوفيات والمرضى في العناية المركزة.

وسجلت إيطاليا الأربعاء 542 وفاة مقارنة بعدد 604 حالات وفاة الثلاثاء و636 حالة وفاة يوم الإثنين.

ويواصل عدد المرضى في العناية المركزة أيضا تراجعه لليوم الخامس على التوالي وبات حاليا على المستوى المسجل في 26 مارس/آذار 3693 حالة، بحسب الحصيلة التي نشرها الدفاع المدني.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 2099 وهو رقم قياسي في 24 ساعة كما قال رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريلي.

ولاتزال منطقة لومبارديا الأكثر تضررا في ظل تسجيل 9722 حالة وفاة أي أكثر من نصف الوفيات في البلاد، وأكثر من 53 ألف إصابة من بين حالات الإصابة المسجلة في البلاد والبالغة نحو 140 ألفا.

وعلى الرغم من هذه الإشارات المشجعة، فإن المسؤولين يدعون إلى توخي الحذر وعدم التراخي في الجهود التي تبذل واحترام قواعد العزل والتباعد الاجتماعي.

وكان وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانتسيا قد حذر الثلاثاء من أنه رغم "تراجع الواصلين إلى الطوارئ والعناية المركزة، نحن في أوج المعركة".    

وأضاف "السلاح الوحيد لدينا هو التباعد الاجتماعي واحترام القواعد. يجب ألا نظن أننا ربحنا المعركة. الوضع لا يزال خطيرا ولا يمكننا التقليل من شأنه".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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