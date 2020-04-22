الإمارات
الأربعاء 22 أبريل 2020 23:44

تراجع أرباح الربع الأول 2020 لشركتي الاتصالات بالإمارات

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
غيتي
أعلنت شركتا الاتصالات الإماراتيتان تراجع أرباح الربع الأول الصافية من عام 2020 بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.

وقالت "مجموعة اتصالات" الموحدة إن أرباحها الصافية للأشهر الثلاثة الأولى من العام تراجعت بنسبة 1.5 في المئة لتصل إلى 593.7 مليون دولار بسبب تحديات غير مسبوقة في السوق مع تفشي فيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) تراجع أرباحها الصافية عن الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار بنسبة 21 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتحقق 97 مليون دولار.

ولدى "اتصالات"، التي تملك فيها حكومة أبوظبي حصة أغلبية، 150 مليون مشترك منهم  133 مليونا في المغرب ومصر وباكستان والإمارات، كما تعمل أيضا في عدة دول أفريقية.

المصدر
الفرنسية

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