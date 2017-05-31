ترمب والإعلام
الأربعاء 31 مايو 2017 13:51

تدوينة "غير مفهومة" لترمب تثير السخرية على مواقع التواصل

تدوينة "غير مفهومة" لترمب تثير السخرية على مواقع التواصل
حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسير تدوينة غير مفهومة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صفحته على موقع (تويتر ) في وقت سابق أمس الأربعاء.

وأثارت التدوينة التي كتبها دونالد ترمب ، عاصفة من النكات حول الرئيس الأمريكي.

وكتب ترمب في التدوينة :"رغم "covfefe/  " الصحفية السلبية، في إشارة على ما يبدو إلى التغطية coverage)  )الصحفية التي كثيرا ما يصفها ترمب بأنها تنشر "أخبارا زائفة".

وحذف الرئيس الأمريكي التغريدة  بعد نحو ست ساعات من نشرها. 

وانتشر وسم #covfefe، وأطلق رواد تويتر لخيالهم العنان لتفسير الأسباب الحقيقية للتدوينة ، هل كان الرئيس متعبا؟ أم سكرانا" أم أنه ربما نشر  شفرة نووية سرية؟".

وفي إشارة إلى علاقات ترمب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع  تويتر بالقول إنها ترجمت  #covfefe  إلى الروسية، وارفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة  تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة  "أنا أستقيل".  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
ترمب
تدوينة
تويتر
مواقع التواصل الاجتماعي
رواد
روسيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر 2018
Thumbnail
شاهد: ثعبان ضخم يخرج آخر حيًا بعد ابتلاعه

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة