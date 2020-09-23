فيروس كورونا
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 21:22

تدهور صحة المنشد السوري يحيى حوى ونقله للمستشفى جراء إصابته بكورونا

المنشد السوري يحيى حوى في المستشفى
مواقع التواصل
تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشد السوري يحيى حوى، بعد إعلان أصدقائه عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.

وكان حوى قد أعلن، على صفحته بموقع فيسبوك، في السادس عشر من الشهر الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا جمهوره إلى الدعاء له، ومطالبا كل من التقاه مؤخرا إلى أخذ احتياطاته. كما أكد أن وضعه الصحي أصبح مستقرا ودرجة حرارته عالية.

اخواني اخواتي اسألكم جميعا الدعاء لأخينا وحبيبنا يحيى حوى وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية ونقله الى المستشفى بسبب...

Posted by Mustafa Alazzawi on Tuesday, September 22, 2020

وأكد حوى أن الإصابة بالفيروس ليست جريمة أو عيبا، وأن من الأمانة أن يقوم المصاب بإبلاغ كل من التقاه حتى ينتبه ويفحص نفسه.

ثم عاد المنشد السوري مرة أخرى وبث مقطع فيديو بعد يومين، قال فيه إنه "تجاوز المرحلة الصعبة"، مؤكدا أن أهم شيء في مقاومة الفيروس هو "عدم اليأس وأن تبقي معنوياتك عالية" مضيفا "كلما حافظت على المعنويات العالية كلما كان الشفاء أسرع إن شاء الله".

وكتب العديد من مستخدمي مواقع التواصل متمنين الشفاء للمنشد السوري في محنته بعد الإعلان عن نقله إلى المستشفى.

واشتهرت أغاني الفنان يحيى حوى بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. وأصدر العديد من الأغاني والأناشيد، وأطلق عليه لقب "المتفائل" و"بلبل الثورة السورية". وتركز أغانيه وأناشيده على القيم الإنسانية، كما تنتشر أعماله بين الجاليات العربية في الغرب.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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