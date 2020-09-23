تدهور صحة المنشد السوري يحيى حوى ونقله للمستشفى جراء إصابته بكورونا
وكان حوى قد أعلن، على صفحته بموقع فيسبوك، في السادس عشر من الشهر الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا جمهوره إلى الدعاء له، ومطالبا كل من التقاه مؤخرا إلى أخذ احتياطاته. كما أكد أن وضعه الصحي أصبح مستقرا ودرجة حرارته عالية.
اخواني اخواتي اسألكم جميعا الدعاء لأخينا وحبيبنا يحيى حوى وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية ونقله الى المستشفى بسبب...Posted by Mustafa Alazzawi on Tuesday, September 22, 2020
وأكد حوى أن الإصابة بالفيروس ليست جريمة أو عيبا، وأن من الأمانة أن يقوم المصاب بإبلاغ كل من التقاه حتى ينتبه ويفحص نفسه.
ثم عاد المنشد السوري مرة أخرى وبث مقطع فيديو بعد يومين، قال فيه إنه "تجاوز المرحلة الصعبة"، مؤكدا أن أهم شيء في مقاومة الفيروس هو "عدم اليأس وأن تبقي معنوياتك عالية" مضيفا "كلما حافظت على المعنويات العالية كلما كان الشفاء أسرع إن شاء الله".
وكتب العديد من مستخدمي مواقع التواصل متمنين الشفاء للمنشد السوري في محنته بعد الإعلان عن نقله إلى المستشفى.
دعواتكم لأخينا المنشد الإسلامي يحيى حوى @yahyahawwa الذي دخل المشفى في كندا بسبب إصابته بفيروس #كورونا.. شفاه الله وعافاه وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة pic.twitter.com/LCjNN7Xe6Q— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) September 23, 2020
الأخ الحبيب @yahyahawwa يحيى حوى ساءت حالته الصحية للأسف بعد إصابته ب #فيروس_كورونا وتم إدخاله المستشفى في #كندا قبل أربعة أيام— عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) September 23, 2020
وفي الدول الغربيةعموما لا يدخل مصاب كورونا المستشفى إلا إذا كان بحاجة حقيقية للمتابعة ولجهاز التنفس
وعليه أرجو منكم جميعا الدعاء لأخي يحيى
بالشفاء pic.twitter.com/fqWEb7EjXn
واشتهرت أغاني الفنان يحيى حوى بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. وأصدر العديد من الأغاني والأناشيد، وأطلق عليه لقب "المتفائل" و"بلبل الثورة السورية". وتركز أغانيه وأناشيده على القيم الإنسانية، كما تنتشر أعماله بين الجاليات العربية في الغرب.