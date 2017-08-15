قطر
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 13:37

تدشين خط ملاحي مباشر بين مينائي حمد وكراتشي

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) تدشين خط ملاحي مباشر مع باكستان، إذ وصلت أول سفينة حاويات قادمة من ميناء كراتشي الباكستاني إلى ميناء حمد في قطر.

وقالت الشركة في بيان إن هذا الخط يأتي ضمن خدمة باكستان-الخليج التي تقدمها شركة "وان هاي" لنقل البضائع والحاويات بالتعاون مع شركة "سيماتك" للشحن.

وقد وصلت سفينة الحاويات "ليبرا" إلى ميناء حمد أمس الأول الأحد قادمة من ميناء كراتشي، في أول رحلة على هذا الخط الذي سيقدم خدماته أسبوعيا.

وتعتزم "وان هاي" و"سيماتك" تشغيل سفينتين على الخط الجديد بواقع سفينة واحدة لكل شركة وبحمولة إجمالية لكل سفينة تبلغ 1200 حاوية نمطية (قياس عشرين قدما).

وقال مدير "ميناء حمد" عبد العزيز اليافعي إن الخط الجديد "يقدم المزيد من الخيارات للعملاء والمصدرين والموردين من كلا البلدين، حيث يغطي قائمة جديدة من الموانئ المهمة حول العالم مما سيكون له دور مهم في دعم التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي".

وأشار إلى أن تدشين الخط الجديد "يأتي في إطار خطة شاملة تهدف للاستغناء عن الموانئ الوسيطة بنسبة 100%".

وقد افتتحت قطر منذ فرض الحصار الراهن عليها في يونيو/حزيران الماضي خطوطا بحرية مباشرة مع موانئ في سلطنة عمان والهند وتركيا، لتستغني بذلك عن ميناء جبل علي في دبي، الذي كان يستخدم ميناء وسيطا.

المصدر
الجزيرة
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ميناء حمد القطري
الأزمة الخليجية
باكستان
كراتشي (431816
ميناء جبل علي
دبي

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