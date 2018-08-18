السبت 18 أغسطس 2018 22:24
تدريبات عسكرية أمريكية تركية في منبج قريبا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (السبت) إنه من المتوقع قريبا أن تبدأ قوات بلاده تدريبات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية في منطقة منبج شمالي سوريا.
التفاصيل:
- تصريحات الوزير جاءت في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، حول تسيير القوات التركية دوريات مستقلة في منطقة منبج في إطار خارطة طريق متفق عليها بين أنقرة وواشنطن.
- أشار الوزير أكار في البيان إلى أن "الأنشطة التي تنفذها تركيا وعناصر القوات الأمريكية والرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، تسير وفقا لمبادئ خارطة الطريق والأمن حول منبج".
- أضاف الوزير: "وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تبدأ عناصر القوات المسلحة لكلا البلدين تدريبات مشتركة مخطط لها في المرحلة المقبلة خلال وقت قريب".
خلفيات:
- في 18 من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.
- يأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.
- توصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/ حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن توفير الأمن والاستقرار للمنطقة.
- تمر العلاقات التركية الأمريكية مؤخرًا بأزمة على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون، ومحاكمته بتهمة التجسس في تركيا، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، ومضاعفة الرسوم الجمركية على صادرات الحديد والصلب التركية.
- ردت تركيا على أمريكا وأعلنت مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية، ومضاعفة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية.
المصدر
الأناضول
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