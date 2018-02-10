تداعيات إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران سورية.. لحظة بلحظة
وفيما يلي آخر التطورات.
- مراسل الجزيرة: توقف حركة الطيران الحربي بشكل كامل في مطار تيفور العسكري.
- التلفزيون السوري: الدفاع الجوي أفشل هجوما إسرائيليا ثانيا على مواقع في المنطقة الجنوبية.
- الجيش الإسرائيلي: نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات وسنواصل التحرك وفق الحاجة.
- الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل في العمق السوري كلما تطلب الأمر.
- مراسل الجزيرة: المقاتلات الإسرائيلية تتعرض مجددا للمضادات الأرضية السورية.
- الأناضول: إسرائيل تغلق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية.
- متحدث عسكري إسرائيلي: استهدفنا 12 موقعا منها قواعد للجيش السوري وأهداف إيرانية.
- الناطق العسكري الإسرائيلي يعلن استهداف 12 موقعا في سوريا.
- القناة العاشرة الإسرائيلية: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل غير معنية بتصعيد إضافي.
- مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية استهدفت مطار تيفور العسكري في سوريا.
- نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع كبار أجهزة الأمن وأعضاء المجلس الأمني السياسي المصغر.
- مراسل الجزيرة: بلدات إسرائيلية في الشمال تفتح الملاجيء العامة تحسبا لتدهور الأوضاع.
- مواقع إخبارية موالية للنظام: غارات إسرائيلية جديدة في محيط "الديماس" بريف دمشق.
- مراسل الجزيرة: أنباء عن توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون في تل أبيب.
- الجيش الإسرائيلي يعلن أن أحد الطيارين الإسرائيليين أصيب بجروح خطرة بعد سقوط الطائرة المقاتلة.
- القناة العاشرة الإسرائيلية: الطائرات استهدفت وحدة تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.+
- الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان.
- الجيش الإسرائيلي ينفي تقريرا سوريا بإصابة أكثر من طائرة إسرائيلية.
- التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري: الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي وأصاب أكثر من طائرة.
- التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري: عدوان إسرائيلي جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى
- الجيش: إسرائيل ضربت أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أرسلت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 وسط نيران سورية ونجاة الطيار
- الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف "مواقع إيرانية" في سوريا ردا على انطلاق طائرة إيرانية دون طيار