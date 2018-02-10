سوريا وإسرائيل
السبت 10 فبراير 2018 10:51

تداعيات إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران سورية.. لحظة بلحظة

حطام طائرة أف 16 التي أسقطت شمال إسرائيل اليوم
رويترز
أعلنت إسرائيل اليوم السبت إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع إف 16 بعد استهدافها من قبل مضادات أرضية انطلقت من سوريا. وأثار الحادث تداعيات عدة داخل إسرائيل وسوريا.

وفيما يلي آخر التطورات.

- مراسل الجزيرة: توقف حركة الطيران الحربي بشكل كامل في مطار تيفور العسكري.

- التلفزيون السوري: الدفاع الجوي أفشل هجوما إسرائيليا ثانيا على مواقع في المنطقة الجنوبية.

- الجيش الإسرائيلي: نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات وسنواصل التحرك وفق الحاجة.

- الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل في العمق السوري كلما تطلب الأمر.

- مراسل الجزيرة: المقاتلات الإسرائيلية تتعرض مجددا للمضادات الأرضية السورية.

- الأناضول: إسرائيل تغلق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية.

- متحدث عسكري إسرائيلي: استهدفنا 12 موقعا منها قواعد للجيش السوري وأهداف إيرانية.

- الناطق العسكري الإسرائيلي يعلن استهداف 12 موقعا في سوريا.

- القناة العاشرة الإسرائيلية: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل غير معنية بتصعيد إضافي.

- مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية استهدفت مطار تيفور العسكري في سوريا.

- نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع كبار أجهزة الأمن وأعضاء المجلس الأمني السياسي المصغر.

- مراسل الجزيرة: بلدات إسرائيلية في الشمال تفتح الملاجيء العامة تحسبا لتدهور الأوضاع.

- مواقع إخبارية موالية للنظام: غارات إسرائيلية جديدة في محيط "الديماس" بريف دمشق.

- مراسل الجزيرة: أنباء عن توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون في تل أبيب.

- الجيش الإسرائيلي يعلن أن أحد الطيارين الإسرائيليين أصيب بجروح خطرة بعد سقوط الطائرة المقاتلة.

- القناة العاشرة الإسرائيلية: الطائرات استهدفت وحدة تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.+

- الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان.

- الجيش الإسرائيلي ينفي تقريرا سوريا بإصابة أكثر من طائرة إسرائيلية.

- التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري: الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي وأصاب أكثر من طائرة.

- التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري: عدوان إسرائيلي جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى

- الجيش: إسرائيل ضربت أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أرسلت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي

- الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 وسط نيران سورية ونجاة الطيار

- الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف "مواقع إيرانية" في سوريا ردا على انطلاق طائرة إيرانية دون طيار

المصدر
وكالات
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سوريا
إسرائيل
الجولان
إسقاط طائرة

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