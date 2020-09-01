فيروس كورونا
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 17:36

تخفف من حدة الالتهابات.. فاكهة استوائية قد تكون العلاج لفيروس كورونا

فاكهة استوائية قد تكون العلاج لفيروس كورونا
رويترز
في مسعى إلى إيجاد علاج لأعراض فيروس كورونا المستجد الأكثر حدة، يدرس باحثون كنديون منافع فاكهة "نخل الآساي" بحسب ما كشف أحد هؤلاء الخبراء.

وأظهرت دراسات سابقة أن الثمرة العنبية لهذه النخلة التي يأتي أصلها من أمريكا الجنوبية والوسطى يمكنها أن تخفف من حدة الالتهابات.

ولاحظ الخبراء أن فيروس كورونا الذي تنتشر عدواه في أنحاء العالم أجمع قد يتسبب بالتهابات حادة تؤدي إلى مضاعفات صحية.

وقد قرر الباحث مايكل فاركو الذي يدرس منذ خمس سنوات تأثير هذه الفاكهة على الاستجابة الالتهابية أن يختبر مع زميلته آنا أندرياتسا فعالية هذه الثمار في علاج مرض كوفيد-19.

وقال فاركو لوكالة فرانس برس "إنها مجرد تجربة.. فهذه الفواكه لا تكلف كثيرا وهي آمنة وفي متناول الجميع، لذا يستحق الأمر عناء التجربة".

تجربة على مرضى

وجمع الخبيران لأغراض البحث نحو 580 مريضا شُخصت إصابتُهم بفيروس كورونا في كندا والبرازيل حيث تنتشر زراعة هذا النوع من النخيل.

وتلقى نصف المرضى جرعات من دواء تجريبي، في حين حصل النصف الآخر على دواء وهمي.

ويؤمل في حال ثبتت فعالية هذه الفاكهة في أن يساهم تناولها المبكر في تجنّب أسوأ الأعراض الناجمة عن الفيروس الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، بحسب فاركو. 

فاكهة "نخل الآساي" قد تكون علاجا

وأوضح الباحث أن هذه الفاكهة تستهدف المجموعة عينها من البروتينات المعروفة بـ "الجسيم الالتهابي ان ال ار بي 3" التي يستهدفها الفيروس.

وتساهم هذه البروتينات عند تفعيلها في التصدي للالتهابات والضغوطات.

ومن المرتقب أن تستغرق هذه الدراسة 30 يوما، على أن تنشر نتائجها في نهاية العام 2020.

المصدر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا المستجد
كندا
علاج
باحثون
فاكهة
أمريكا اللاتينية

اقرأ أيضا

Thumbnail
تركيا تكشف عن تطوير منصة إطلاق لكافة الصواريخ محلية الصنع (صور)
Thumbnail
الرئيس التونسي الأسبق: الإمارات باتت محمية إسرائيلية أمريكية
Thumbnail
بعد هدم بيته.. مواطن مصري: سميت ابني السيسي وتهدموا بيتي؟
Thumbnail
صحيفة شارلي إيبدو تعيد نشر رسوم مسيئة للنبي محمد
Thumbnail
غضب بسبب اسم طائرة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. ما القصة؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "الطائر اللص" خطف الطعام وهرب!
  2. إسماعيل هنية يحث الجامعة العربية على مقاضاة إسرائيل
  3. شاهد: مئات الآلاف في شوارع الجزائر يطالبون برحيل النظام
  4. تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية
  5. تمريض مستشفى الفيوم يشكو قلة فحص الطواقم الطبية