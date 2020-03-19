فيروس كورونا
الخميس 19 مارس 2020 14:54

تحية عسكرية وتصفيق.. العالم يوجه الشكر للطواقم الطبية في مواجهة كورونا (فيديو)

حظي العاملون في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد- الذي انتشر في معظم أنحاء العالم- في شتى المجالات الطبية وغيرها بتقدير ودعم خاص من قبل الكثيرين في مختلف البلدان.

ففي فرنسا وقف مجموعة من السكان على شرفات المنازل و صفقوا طويلا للكوادر الطبية التي تواجه خطر انتقال الفيروس، وهم يعملون على علاج المرضى، وفي الصين أدت الشرطة، التحية العسكرية التحية لهؤلاء "الجنود" وهم يواجهون فيروس كورونا بكل مخاطره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يظهر سكان في باريس وهم يهتفون ويصفقون بحرارة تشجيعا للأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الذين يسهرون على علاج المصابين بفيروس كورونا.
ولاقى الفيديو استحسانا واسعا، خاصة ما يحمله من قيم التضامن والتعاون في المحن وقد انتشرت هذه المبادرات في مجموعة من الدول عبر دول العالم كافة.

المغرب 

وفي المغرب ردد مواطنون مغاربة، النشيد الوطني تضامنا مع الأطباء ورجال الأمن، الذين يسهرون على صحة المواطنين، والعمل على معالجتهم من المرض،شديد العدوى.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو، يظهر مواطنين يغنون النشيد المغربي تضامنا مع الأطباء ورجال الأمن وعمال النظافة الذين يعملون للحد من انتشار فيروس كورونا.

مغاربة يرددون النشيد الوطني تحية للطواقم الطبية
فيروس كورونا

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول وحتى الساعة 18,30 ت غ 18 من مساء الأربعاء 8784 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.
وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، غير أنّ هذه الأرقام لا تدل على  الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط. 

 

فرنسيون في باريس يحيون الكوادر الطبية
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
فرنسا
المغرب
الصين
باريس
الطواقم الطبية

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